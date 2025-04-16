Трамп будет поставлять Украине оружие: у Зеленского назвали весомую причину

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп будет оказывать Украине военную помощь на коммерческой основе, поскольку это выгодно производителям американского оружия, которые являются донорами Республиканской партии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии на YouTube-канале «РБК-Украина».

«Для производителей оружия, являющихся донорами Республиканской партии, присутствие в войне Украины против России очевидно положительное, потому что оно увеличивает доходность этих компаний, увеличивает долю на глобальном рынке и влияние этих компаний», — подчеркнул он, напомнив о предложении президента Зеленского о приобретении американского вооружения.

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Подоляк считает, что, несмотря на свои нынешние заявления, американский президент по прагматичным соображениям будет продавать Украине оружие в полном объеме. Особенно это касается того оружия, которое эффективно против продукции российского ВПК — прямого конкурента американских оружейников.

По его мнению, решение о возобновлении военной поддержки Трамп примет тогда, когда поймет фальшь Путина.

«Как только господин Трамп поймет обнуление своей репутации со стороны Путина, все эти мифические, иллюзорные договоренности, которые они якобы уже получили в рамках переговоров об экономике, он существенно ускорит поставки соответствующих инструментов для нанесения максимального ущерба Российской Федерации на поле боя», — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее в издании Bild сообщили, что американский президент Дональд Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot, в которых Украина срочно нуждается в защите от вражеских ракет.