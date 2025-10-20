"Трамп дает Путину еще один шанс": Зеленский о перспективах завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина хочет завершить войну справедливо и надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский президент Дональд Трамп дает кремлевскому диктатору Владимиру Путину еще один шанс.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Можем ли мы согласиться на условия россиян

Зеленский сказал, может ли Украина потенциально согласиться на условия россиян. Как утверждает президент, он ежедневно принимает разные решения, но есть вещи, которые ты не в праве делать.

«Для чего Путину нужны административные границы Донбасса? Но ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнёт очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно», — отметил глава Украины.

Он напомнил, что именно так и произошло с Крымом — он не стал жемчужиной. И там нет никаких боевых действий. Это говорит об отношении.

«Я считаю, что у него сложная история, потому что он хочет показать, что он выиграл войну, и ему для этого нужны административные границы Донбасса. Но здесь есть момент. Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно — это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне. Поэтому гарантии безопасности всегда были для нас номер один. Я всегда это говорил. На определенном этапе я поддержал безусловный сисфайер и другие инициативы президента Трампа. Но мы хотим завершить войну. Справедливо и так, чтобы это было надежно. И сейчас мы в той точке, когда американский Президент дает Путину еще один шанс», — говорит президент.

Президент также прокомментировал возможность трехсторонней встречи в Будапеште.

«Если меня пригласят в Будапешт, если это будет приглашение в формате, когда мы встречаемся втроем, или, как это называется, shuttle diplomacy, президент Трамп встречается с Путиным и президент Трамп встречается со мной, то в том или ином формате мы согласимся», — подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал, что даже если встреча пойдет по плохому сценарию, украинцы не дадут победить россиянам.

«Даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не так глух. Это раз. Вторая история никогда не нужно делать ничего плохого для своего дома. И это приоритет. Если конфигурация, где Америка посредине, это одна история. А если конфигурация такова, что давление только на Украину, никто не получится победителем. Мы не дадим победу „русским“, — говорит президент.

Украинский лидер отмечает, что Европа — с Украиной.

Они все сказали: мы тебя поддерживаем полностью. Мы встретимся на этой неделе. Может, к нам кто-нибудь приедет. Может, мы встретимся в другом месте с кем-то из очень высоких, приближенных к Президенту Трампа чиновников. У европейцев будет с Украиной одинаковая позиция — это очень важно», — отметил глава государства.

Ранее в FT написали о новых предложениях Трампа в адрес Зеленского.

Так, на встрече в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина.

«Если Путин этого захочет, он уничтожит вас», — процитировал источник вероятные слова Трампа.