Трамп дает Путину последний шанс: Россия должна прекратить огонь до 8 августа, иначе США введут санкции

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Поездку анонсировал сам Дональд Трамп в четверг, 31 июля, заявив: «Да, Уиткофф собирается в Израиль, и потом он едет в Россию, верьте или нет». Три предыдущих визита Уиткоффа в Москву и Санкт-Петербург были в феврале, марте и апреле. И каждый раз после его встреч с главой Кремля, как и после каждого телефонного разговора Трампа с Путиным (а их за эти полгода было уже шесть), Россия совершала масштабные удары по Украине. Погибали десятки гражданских людей в мирных городах. Уже не говоря о продвижении врага на фронте, которому только способствовали две приостановки поставок Украине американского оружия, происходившие по приказу администрации Трампа.

Отвечая на вопрос об очередном массированном ударе России по Киеву в ночь на 31 июля, в результате которого погиб 31 человек, в том числе пятеро детей, Трамп сказал, что «очень грустно и отвратительно» то, что делают россияне. Президент США подтвердил, что намерен ввести санкции против России, хотя и не уверен, сработают ли они.

«Да, мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли его (Путина — Ред.) санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше любого знаю о санкциях, тарифах и всем остальном. Я не знаю, будет ли это какой-то эффект, но мы это сделаем», — заявил Трамп.

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Так когда США введут эти санкции? Если Трамп уже точно принял это решение, зачем Уиткофф снова едет в Москву? И какой новый дедлайн для Кремля озвучили в Вашингтоне? Читайте в материале ТСН.ua.

В статье «Летнее наступление России превращается в эскалацию кризиса для Украины» CNN пишет, что недостаток человеческих ресурсов в Украине, турбулентность в отношениях с администрацией Трампа и неопределенность в поставках вооружения, — это идеальный шторм, который разгорелся во время российского летнего наступления, прогресс которого уже не является постепенным, а меняет конфликт и быстро приближает Путина к некоторым его целям.

За этим внимательно следят в Конгрессе США. Именно поэтому в четверг, 31 июля, комитет Сената по ассигнованиям подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о расходах на оборону на 2026 финансовый год — Defense Appropriations Act — предусматривающий $1 млрд на военную поддержку Украины. Полный состав Сената рассмотрит американский оборонный бюджет на следующий год в ближайшие недели, а затем будет дорабатывать его с Палатой представителей, чтобы принять позже в этом году.

Как пишет The Washington Post, изменение отношения Трампа к Путину и войне России против Украины привело и к изменению отношения многих его сторонников в Конгрессе, что придало смелости сторонникам Украины в рядах Республиканской партии, включая членов комитета Сената по ассигнованиям, настаивать на большем давлении на российскую экономику и предоставлении большего количества оружия Украине.

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«Законопроект предусматривает выделение средств на продление военной помощи Украине — $800 млн на потребности программы USAI (Минобороны США — Ред.) и $225 млн на нужды программы Baltic Security Initiative. Это финансирование является частью более широкого комплекса мер, направленного на сдерживание России и Китая, а также на поддержку союзников и партнеров США, что отражает видение Республиканской партии», — отметила в своем сообщении на Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

Конечно, сегодня спрогнозировать судьбу этой законодательной инициативы невозможно, ведь рассмотрение бюджета на 2026 год американские законодатели начнут только в сентябре. К тому же есть и другие законопроекты. Так, по словам Оксаны Маркаровой, сопредседатель комитета Сената по иностранным делам Джин Шахин и сенатор Лиза Мурковски подали двухпартийную инициативу, которая предусматривает многомиллиардную помощь Украине на 2026-2027 годы, которая будет осуществляться в виде вкладов США в Инвестиционный фонд восстановления Украины. Кроме этого, у сенаторов-республиканцев Роджера Уикера и Джима Риша есть свой законопроект по созданию спецфонда, который должны наполнять европейские союзники для покупки американского оружия для Украины.

Однако главным на сегодняшний день механизмом остается принципиальная договоренность Трампа и европейских союзников по НАТО о закупках американского оружия для нужд Сил обороны Украины за средства европейских столиц. Так, например, в пятницу, 1 августа, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин поставит Киеву две системы ПВО Patriot после достижения принципиального соглашения с Вашингтоном о получении от США новых систем Patriot взамен.

Вместе с этим, как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на западных экспертов и дипломатов, хоть отдельные инициативы Трампа и заслуживают одобрительной оценки, общий подход остается несистемным и ситуативным, а прекращение огня или пауза в войне — это не то же, что прекращение войны и построение крепкого мира на долгосрочную перспективу.

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Так, в четверг, 31 июля, во время заседания Совбеза ООН американский дипломат Джон Келли заявил, что «и Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире, и президент Трамп дал четко понять, что это должно быть сделано до 8 августа». Вместе с этим, как отмечают эксперты и аналитики, хоть этот ультиматум и важен, но он не содержит деталей и четкого плана реализации.

Также в четверг, 31 июля, в интервью Fox News госсекретарь Марко Рубио заявил, что в начале этой недели США беседовали с некоторыми чиновниками в окружении Путина в надежде достичь определенного взаимопонимания, которое приведет к миру, но не увидели никакого прогресса со стороны Кремля. Он напомнил, что президент Трамп ждет действий россиян уже более шести месяцев, и приложил все возможные усилия.

«У него есть варианты введения санкций по вторичной продаже российской нефти, составляющей огромную часть их (России — Ред.) доходов. Есть секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Наша надежда состоит в том, чтобы избежать этого и найти способ остановить боевые действия. Но пока с российской стороны не было искреннего интереса к достижению этой цели. Очевидно, что президент не собирается ждать вечно», — добавил Марко Рубио.

Однако, непонятно, зачем еще раз давать Москве еще один последний шанс, отправляя туда Стива Уиткоффа? Чтобы он еще раз засвидетельствовал своим присутствием российские бомбардировки мирных украинских городов, за которые Кремль не несет никакой ответственности? К тому же, как уже неоднократно писал ТСН.ua, вторичные санкции против российской нефти, которыми грозит Трамп, — это возможность введения США дополнительных пошлин на экспорт из тех стран, которые больше всего покупают российские энергоносители. В первой тройке — Китай, Индия и Турция.

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Относительно индийского экспорта в США, с 1 августа уже начал действовать дополнительный 25% тариф. Однако его введение не связано с покупкой Индией российской нефти и оружия, а скорее с личным стремлением Трампа выровнять преимущество в двусторонней торговле в пользу Америки. Что касается Китая, о дополнительных 100% тарифах на его экспорт в США тоже говорить не приходится, ведь только недавно Вашингтон и Пекин достигли договоренностей о рамочном двустороннем соглашении. О Турции же в США вообще никто не упоминает.

Дата публикации 20:20, 30.07.25 Количество просмотров 46 Дождались! Трамп поставил ультиматум Путину! Под раздачу первой попала Индия!