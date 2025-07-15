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Но кардинального изменения подхода Трампа к Путину, несмотря на большие ожидания, так и не произошло. Он повторил свое разочарование Путиным, считая, что с ним можно заключить соглашение за два месяца. Хотя напомним, что сначала президент США говорил о 24 часах, впоследствии назвав это сарказмом. А затем дал России еще 50 дней на заключение соглашения, иначе США введут вторичные 100% пошлины против Москвы и ее «друзей», которые покупают российские энергоносители, такие как Китай, Индия и другие. Хотя даже 145% тарифы на китайский экспорт, о которых Трамп объявил еще два месяца назад, уже отменены.

Также, несмотря на многочисленные публикации в американской печати накануне, Трамп не объявил о предоставлении Украине первого при его второй каденции пакета военной помощи на $300 млн. Некоторые СМИ даже сообщали, что Киев получит американские дальнобойные ракеты JASSM, которые могут поражать цели на расстоянии до 370 км, то есть добраться до Москвы. Об этом президент США также не сказал, всячески акцентируя внимание, что война России против Украины — это не война Трампа или республиканцев, а война Байдена.

Однако это не означает, что Украина не будет получать американское оружие.

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Во-первых, отвечая на вопросы журналистов, когда именно в Украину поступят системы Patriot, Трамп сказал: «Это полный комплект батарей (одна батарея — это до 8 пусковых установок — Ред.). У нас будет их очень скоро, в течение нескольких дней…». Президент США пояснил, что другие страны заказали у США 17 батарей Patriot, и «значительное количество этих систем будет развернуто на поле боя».

Во-вторых, сидя рядом с Рютте, Трамп подтвердил достижение соглашения с НАТО о поставках Украине американского оружия за деньги других стран-членов Альянса. Речь идет о договоренности Гаагского саммита НАТО об увеличении оборонных расходов союзников до 5% ВВП к 2030 году, которые будут включать и закупки у США вооружений для нужд Украины.

Как видим, Трамп одобрил механизм продажи Киеву оружия, за которое будут платить другие страны-члены НАТО, преимущественно европейские, но не США. Однако введение санкций против России Трамп снова решил отложить. На этот раз еще на 50 дней. Какие еще противоречивые заявления сделал Трамп? Читайте на сайте ТСН.ua.

Оружие будет: но когда и сколько — вопрос

В интервью Fox News уже после встречи в Овальном кабинете, Марк Рютте рассказал, как в прошлый четверг, 10 июля, ему позвонил Дональд Трамп и сказал: «Эй, Марку, что касается оружия, я реально хочу нарастить поддержку Украины». По данным Axios, в первой поставке США продадут союзникам оружия на $10 млрд. Это будут ракеты, артиллерийские снаряды и ПВО. Издание заключает, что «это сейсмический политический поворот со стороны Трампа, который сначала отказывался становиться на сторону Украины и до недавнего времени настаивал, что будет поставлять только оборонное оружие, чтобы не обострять войну».

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Относительно ракет некоторые американские СМИ сообщали, что это могут быть дальнобойные JASSM, о которых ТСН.ua уже упомянул выше в этой статье. К тому же, в своей авторской колонке для The Washington Post, международный обозреватель Дэвид Игнатиус отмечает, что Вашингтон, вероятно, позволит Киеву использовать уже имеющие Украину 18 ракет ATACMS для ударов на полную 300 км дальность по целям глубоко внутри России.

«Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Тomahawk (которые еще даже в Германии не развернуты — Ред.) — оружия, которое было применено по иранским целям прошлого месяца. Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос обсуждался еще в пятницу (11 июля — Ред.). Но, как мне сказали, Тomahawk пока исключены из списка поставок. Их могут развернуть позже, если Трамп захочет иметь еще больше рычагов влияния», — добавляет Дэвид Игнатиус.

Все это, конечно, хорошие новости для Украины. Потому что еще две недели назад мы вообще остались без американского оружия — Пентагон вторично приостановил поставки вроде бы из-за острого дефицита вооружений на складах, которые США использовали, когда присоединились к операции Израиля по уничтожению ядерных объектов Ирана. К тому же, как уже писал ТСН.ua, пока группа изоляционистов во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Гегсетом и другими, продвигающими необходимость выхода США из Европы, учитывая остановку поддержки Украины, чтобы сфокусироваться на Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако это не значит, что они вообще остановятся. Представители этой изоляционности и пророссийской группы, такие как бывший главный стратег Белого дома Стив Беннон, уже заявляют, что поставки Украине американского оружия не приведут к окончанию войны. Делая такие заявления, они опираются на данные соцопросов, согласно которым более 50% республиканцев поддерживают дальнейшее предоставление оружия Украине, однако преимущественно против увеличения этой поддержки. Вместе с этим, желание во что бы то ни стало объясниться с Путиным сыграло лично против Трампа.

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Даже прореспубликанский телеканал Fox News, пригласив в понедельник, 14 июля, Марка Рютте в студию, показал инфографику российских обстрелов Украины в зависимости от переговоров в Саудовской Аравии, Стамбуле и телефонных разговоров Трампа с Путиным. И, конечно, их количество и интенсивность росла, как только происходили какие-то переговоры или разговоры президента США с главой Кремля.

И именно после последнего шестого звонка 3 июля, который пришелся как раз на вторую остановку поставок Украине американского оружия, Россия совершила один из самых масштабных обстрелов Украины. Трамп прекрасно понимает, что это бьет по его рейтингам и репутации, иначе не говорил бы о своем разочаровании Путиным после их последнего разговора, как и о предположении, что Путин убийца, обманывавший всех предыдущих американских президентов, но не его.

«Я иду домой и говорю первой леди (Мелании Ред.): „Знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным — Ред.), у нас был отличный разговор“. А она отвечает: „Действительно? Только разбомбили еще один (украинский — Ред.) город“, — также сказал Трамп во время встречи с Рютте в Овальном кабинете, добавив, что у него было ощущение о достижении соглашения с Путиным примерно четыре раза, но глава Кремля просто продолжал пустые разговоры.

Новых санкций пока не будет: а Россия и Китай усугубляют «дружбу»

Именно заигрываниями с группой пророссийских изоляционистов в рядах республиканцев объясняется и заявление Марко Рубио (хотя он в команде Трампа принадлежит к группе, которая защищает интересы Украины — Ред.) в совместном телефонном разговоре с главами МИД Франции, Германии и Великобритании путем переговоров 14 июля. А также слова посла США при НАТО Мэтью Витакера тоже в эфире Fox News, что дни, когда Америка безлимитно посылала доллары налогоплательщиков, чтобы защищать Украину, истекли. По его словам, президент Трамп сделал очень разумное решение и соглашение с НАТО, которое говорит: Европа и Канада будут платить за оружие, которое будут производить США.

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«Это также говорит Владимиру Путину: мы давали вам шанс на мир, президент Трамп — мировой составитель, но если вы хотите войны — мы вооружим Украину, и Европа будет за это платить. Это хороший шаг, чтобы привести эту войну к концу. За последние 18 месяцев Россия получила около 1% украинской земли. Они не демонстрируют никакого успеха, теряют тысячи солдат каждый день. Очень многие гражданские украинцы в больших городах пострадали. Поэтому, я думаю, это большой шаг вперед, чтобы, наконец, закончить эту войну. Но опять-таки, если Владимир Путин хочет продолжать воевать на поле боя в Украине, США будут продавать Европе оружие, которое может быть использовано Украиной», — сказал Мэтью Витакер.

Подавляющее большинство американских СМИ сообщило, что это «существенно новый подход к конфликту, от которого Трамп раньше пытался дистанцироваться». $3,8 млрд, предусмотренных пособием на $60 млрд, который Конгресс принял в апреле 2024 года еще при президентстве Байдена.

К тому же, по словам Министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в понедельник, 14 июля, встречался в Вашингтоне с Питом Гегсетом, первые системы Patriot, о которых говорил Трамп, Украина сможет получить лишь в течение нескольких месяцев. Также доподлинно непонятно, о каких именно 17 установках Patriot говорил президент США, ведь сначала он сказал, что у них есть одна страна, а потом — что другие государства, заказав эти ПВО у США, могут передать его Киеву.

Вдобавок, хотя Трамп и Рютте и заявили о достижении принципиальной договоренности по поставкам Украине американского оружия через НАТО, неизвестно, сколько времени на это уйдет. Ведь финансироваться это будет через договоренность стран-членов Альянса, достигнутую на последнем Гаагском саммите, увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Но это будет происходить постепенно до 20230 года. А оружие Украине нужно уже на вчера.

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Однако, наверное, самым большим разочарованием стало заявление Трампа по поводу новых санкций против России. Президент США фактически дал Путину еще 50 дней для того, чтобы продвигаться на фронте и безнаказанно безжалостно бомбить Украину. Многие украинские и западные эксперты сделали именно такой вывод, напоминая о публикации издания Axios, которое отмечало, как во время последнего телефонного разговора с Трампом Путин сказал, что Россия планирует интенсифицировать наступление на востоке Украины в течение следующих 60 дней, и намерена захватить весь регион. При этом, объясняя отсрочку новых санкций против России еще на 50 дней, Марк Рютте говорит, что нужно двигаться шаг за шагом.

«Но он (Трамп — Ред.) был реально раздражен последним телефонным звонком с Путиным, который не выглядит серьезным по поводу начала мирных переговоров. Так что сегодня, если вы в Пекине, или в Дели, или в Бразилии, вы наверняка позвоните Владимиру Путину и скажете: „Эй, друг, мы до сих пор кое-что у вас покупаем. Поэтому, вы должны серьезно отнестись к переговорам о прекращении огня или мирного соглашения, иначе мы столкнемся с вторичками“. Это очень существенно и разумно разработано президентом (Трампом — Ред.)», — сказал Рютте в эфире Fox News как раз тогда, когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров лично встречался с Си Цзиньпином в Пекине.

Дата публикации 20:17, 14.07.25 Количество просмотров 135 Судьбоносное заявление Трампа! 17 Patriot для Украины и жесткая угроза Путину!