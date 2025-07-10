Трамп дал "зеленый свет": Зеленский рассказал о возобновлении помощи США

Зеленский рассказал о возобновлении помощи США / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о положительных политических сигналах по возобновлению поставок помощи от США после «очень конструктивных» разговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам Зеленского, команды уже работают над тем, чтобы необходимая помощь поступала в Украину вовремя.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме.

«Важно, что у нас после очень конструктивных и положительных разговоров с президентом Трампом есть все необходимые политические сигналы о возобновлении поставок помощи. Теперь на уровне команд мы работаем над тем, чтобы в Украину все поступало вовремя. Обо всем этом мы договорились», — подчеркнул Зеленский.

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Украинский лидер также назвал положительным сигналом от Трампа первое участие представителей США во встрече Коалиции желающих.

«Это сигнал от президента Трампа — присутствие генерала Келлога и сенаторов США. Это положительный сигнал», — отметил президент, добавив, что присутствие «30 стран плюс Соединенные Штаты Америки, с упором на поддержку Украины, ПВО, нашей армии» говорит более тысячи слов.

Зеленский сообщил, что Киев передал союзникам, включая Европу и Вашингтон, запрос на пакет оружия, охватывающий ПВО, ракеты для Patriot, системы Patriot и артиллерию.

«Мы обсудили с партнерами возможность купить в Европе и в США прежде всего необходимые пакеты соответствующего оружия. Мы дали детали по этому пакету нашим друзьям, надеемся на поддержку», — подчеркнул президент.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор не интересовался тем, кто отдал приказ приостановить помощь с вооружением Украине.

Он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на ситуации в Украине и поставках боеприпасов. Поэтому, говорит Трамп, пока «не прибегал» к этому.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящее увольнение с должности посла в США Оксаны Маркаровой. По словам украинского президента, он не знает, где продолжит работать Маркарова, но хотел бы, чтобы она продолжала свою карьеру в Украине.