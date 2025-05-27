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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4113
Время на прочтение
1 мин

Трамп готовит новые санкции против РФ, захватчики меняют направление наступления: главные новости ночи 27 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 мая 2025 года:

  • В Сумах ночью раздалась серия взрывов Читать далее –>

  • В Сенате США заявили, что готовы «решительно действовать», если Путин продолжит войну .

  • Украину атаковали вражеские БПЛА Читать далее –>

  • Трамп рассматривает новые санкции против России из-за ударов по Украине: журналисты WSJ назвали сроки Читать далее –>

  • Россия меняет направление своего наступления и опрокидывает силы из Донбасса — ISW Читать дальше –>

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