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Трамп готовит новые санкции против РФ, захватчики меняют направление наступления: главные новости ночи 27 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 мая 2025 года:
В Сумах ночью раздалась серия взрывов Читать далее –>
В Сенате США заявили, что готовы «решительно действовать», если Путин продолжит войну .
Украину атаковали вражеские БПЛА Читать далее –>
Трамп рассматривает новые санкции против России из-за ударов по Украине: журналисты WSJ назвали сроки Читать далее –>
Россия меняет направление своего наступления и опрокидывает силы из Донбасса — ISW Читать дальше –>