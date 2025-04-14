Трамп говорит о мире, а Путин убивает ракетами мирное население: эксперт объяснил почему

Удар по Сумам 13 апреля. / © Управление ГСЧС в Сумской области

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Ракетные удары армии РФ по людным местам в Кривом Роге и Сумах, где было много погибших, - это целенаправленный террор против мирного населения и один из элементов общей стратегии Кремля.

Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец в комментарии РБК-Украина.

Следует отметить, что РФ атакует в то время, когда президент США Дональд Трамп пытается добиться всеобъемлющего прекращения огня. Впрочем, по словам эксперта, фюрер считает атаки более важными для себя в смысле ведения войны, чем сами переговоры. Более того - Путин не относится к ним серьезно.

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Москва стремится не к миру, а – к капитуляции Украины или заморозке конфликта на своих условиях.

Заметим, эксперт ответил утвердительно на вопрос о том, существует ли угроза того, что такие целенаправленные удары России по гражданским украинцам будут повторяться.

"Да, есть. Это просто вполне реально", - подчеркнул Машовец.

Напомним, 4 апреля россияне ударили ракетами по Кривому Рогу. оккупанты убили детей прямо на детской площадке. В результате удара - 20 погибших, с которым почти половина - это дети. Кроме того, 75 человек получили ранения.

Уже 13 апреля РФ ударила баллистикой по Сумам . оккупанты запустили по центру города две ракеты. По состоянию на 14 апреля погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Дата публикации 17:12, 14.04.25 Количество просмотров 23 Сумы "слили"?! Скандал на фоне ударов ракетами!