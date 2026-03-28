Трамп хочет лишить страны НАТО права на защиту по 5 статье: детали от Telegraph

Трамп предлагает лишить защиты по статье 5 страны, не платящих 5% ВВП / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность реорганизации НАТО, направленной на наказание членов, не выполняющих его требований по финансированию.

Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, Трамп рассматривает «модель оплаты за участие», которая может заблокировать союзников от принятия решений, в частности, когда блок начинает войну.

Это одна из нескольких идей, которые Трамп обдумывает после того, как союзники отклонили его требование направить военные корабли для открытия Ормузского пролива.

Источники, близкие к Белому дому, сообщили, что президент США также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии — шаг, который он рассматривал с момента возвращения в должность в прошлом году.

«Разочарование, которое мы испытывали в связи с европейцами, было вполне реальным», — сказал источник в администрации. «Ни одной стране, которая не платит 5 процентов, не должно быть разрешено голосовать по поводу будущих расходов в НАТО».

Все государства-члены НАТО сейчас тратят не менее 2 процентов своего ВВП на оборону, что является целевым показателем, установленным Трампом.

Генсек Альянса Марк Рютте заявил, что лидерам придется изложить планы по достижению следующей цели в 5 процентов на саммите в Анкаре позже в этом году.

Согласно предложениям, рассматриваемым Трампом, союзники по НАТО, которые не достигнут новой цели по расходам на оборону, могут быть исключены из решений по расширению, совместным миссиям и активации пункта о взаимной защите в соответствии со статьей 5.

В The Telegraph отмечают, что решения внутри НАТО требуют консенсуса. Союзники по НАТО, по всей вероятности, заблокируют любые изменения в этом процессе, что спровоцирует дальнейшее столкновение с Трампом. Он угрожал полностью вывести США из стран Альянса из-за разочарования Европой и отсутствия поддержки Великобританией конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий заявил, что не верит, что 5 статья действительно заставит все страны НАТО объявить войну стране, которая гипотетически нападет на члена Альянса.

Путин может напасть на страну НАТО

Напомним, журналист Виталий Портников предупредил, что Путин готовит ловушку для НАТО в Эстонии по сценарию Крыма и Донбасса.

Ранее эксперт Сергей Кузан отмечал, что северо-восточные районы Эстонии могут стать целью российской агрессии. В частности, город Нарва, преимущественно русскоязычный.

По информации Bild, РФ развертывает масштабную информационно-психологическую операцию против Эстонии, популяризируя идею создания так называемой «Народной республики Нарва»