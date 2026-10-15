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- Украина
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Трамп хочет ослабить санкции против «теневого флота», в Белом доме отрицали причастность к ограничениям Starlink: главные новости ночи 15 октября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 октября 2026 года:
В администрации Трампа отрицали причастность к ограничениям Starlink в Украине — Axios Читать далее –>
Массированная атака дронов на Кропивницкий: количество погибших возросло Читать далее –>
Трамп хочет ослабить санкции против танкеров «теневого флота» — Reuters Читать далее –>
«Погибнут десятки миллионов людей»: Портников назвал крушением возвращения Трампа к власти Читать далее –>
Атака беспилотников на западе Украины: в двух городах раздалась серия взрывов Читать далее –>
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