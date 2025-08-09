ТСН в социальных сетях

Трамп и Путин встретятся на Аляске, ночной обстрел Харьковщины: главные новости ночи 9 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 августа 2025 года:

  • Трамп назвал время и место встречи с Путиным Читать далее –>

  • Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме Читать далее –>

  • Путин назвал условия для мира с Украиной — WSJ Читать далее –>

  • Ночная атака дронами в Харьковской области: есть раненые и разрушения Читать далее –>

  • США, Украина и Европа готовят общую позицию перед встречей Трампа и Путина — Axios Читать далее –>

