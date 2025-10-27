ТСН в социальных сетях

Трамп и Си Цзиньпин обсудят войну в Украине, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 27 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 октября 2025 года:

Посол США: встреча Трампа с лидером Китая станет ключевой для давления на РФ по поводу войны в Украине Читать далее –>

В США Госдеп и ЦРУ «спорили» из-за готовности Путина к переговорам Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

Агрессия РФ изменила современную войну и НАТО необходимо учиться у украинцев — The Independent Читать далее –>

В Германии одну из крупнейших партий подозревают в шпионаже в пользу России Читать далее –>

