Трамп и Си Цзиньпин обсудят войну в Украине, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 27 октября 2025 года

Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 октября 2025 года:

Посол США: встреча Трампа с лидером Китая станет ключевой для давления на РФ по поводу войны в Украине

В США Госдеп и ЦРУ «спорили» из-за готовности Путина к переговорам

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками

Агрессия РФ изменила современную войну и НАТО необходимо учиться у украинцев — The Independent

В Германии одну из крупнейших партий подозревают в шпионаже в пользу России