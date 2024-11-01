Трамп или Харрис: в рамках телемарафона "Единые Новости" команда ТСН проведет эксклюзивный эфир в день выборов в США

В эфире США для зрителей будут работать ведущий ТСН и 1+1 Марафон Святослав Гринчук, а также специальные корреспондентки ТСН Ольга Кошеленко и Наталья Фибриг.

Редакция ТСН в национальном телемарафоне "Единые Новости" готовит специальный эфир, посвященный выборам президента США, непосредственно из американских городов. Включение по разным локациям, эксклюзивы из штабов Камалы Харрис и Дональда Трампа, спецрепортажи, аналитика от экспертов и результаты голосования — все это можно будет увидеть в эфире телемарафона уже на следующей неделе.

В эфире из США для зрителей будут работать ведущий ТСН и 1+1 Марафон Святослав Гринчук, а также специальные корреспондентки ТСН Ольга Кошеленко и Наталья Фибриг.

Свою работу в США команда приступит в понедельник, 4 ноября. С 16:00 до 18:00 журналисты и ведущие будут рассказывать, как американцы готовятся к главному политическому дню страны. Мы узнаем, какие настроения властвуют среди американцев. Как они готовятся к выборам, сколько людей проголосовали досрочно и какими они видят будущее своей страны и мира. В то же время, редакция ТСН продемонстрирует параллели в историях Украины и США. Корреспондент ТСН Нелли Ковальская подготовила специальный репортаж, в котором провела параллели двух истории — американской и украинской, и расскажет об украинцах, сыгравших ключевые роли в становлении современной Америки.

"Страны, так далеко друг от друга, имеют гораздо больше общего, чем может казаться. Мы стремимся показать выборы в США не только как глобальное событие, но и как процесс, отражающий настроения, стремления и вызовы, которые близки и украинцам. о самом важном зрителе телемарафона узнают из эпицентра событий, от редакции ТСН", — комментирует Директор департамента новостей 1+1 media Сергей Попов.

Главный эфир состоится в среду, 6 ноября, и продлится с 6 до 10 часов утра.

Святослав Гринчук будет работать на площадке под открытым небом на Таймс Сквер в Нью-Йорке. В Вашингтоне, рядом с Белым Домом, который уже готовится к новым хозяевам или хозяйкам, будет Ольга Кошеленко. Вместе с Натальей Фибриг они будут следить за событиями в штабах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и главного республиканца Дональда Трампа. Последний уже запланировал праздничную вечеринку в честь своей победы — хотя и, по данным последних социологических исследований, разрыв между кандидатами минимальный и постоянно меняется.

Что ждет Украину после того, как определится победитель американской гонки? Как меняется результат, которые штаты проголосовали первыми, и где определился победитель — все зрители будут узнавать в режиме онлайн в эфире телемарафона в понедельник, 4 ноября, с 16:00 до 18:00, и в среду, 6 ноября — с 6:00 до 10:00. Также смотрите актуальные новости о выборах в США на YouTube-канале ТСН.

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