Трамп меняет отношение к Путину: США готовы продавать Украине оружие, но судьба новых санкций против РФ под вопросом

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Неизвестно, включают ли эти поставки ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые эффективно работают против российской баллистики. Но, вопрос усиления ПВО Украины был главным в разговоре Дональда Трампа и Владимира Зеленского 4 июля, на фоне второй остановки поставок Киеву американского оружия. ТСН.ua уже писал, что 1 июля Пентагон своим решением даже разворачивал уже находившиеся в воздухе самолеты, заблокировав также отгрузку оружия со складов в Польше.

За это время, по данным западных СМИ, Украина недополучила 30 ракет в систему Patriot, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155-мм, более 250 высокоточных ракет GMLRS и 142 ракеты класса «воздух-земля» Hellfire. Ряд американских медиа также сообщили, что во время телефонного разговора Трамп пообещал Зеленскому предоставить 10 ракет-перехватчиков Patriot. Однако это даже меньше ранее запланированного до поставки количества. О возможности передачи Украине комплекса Patriot Трамп сказал, что рассматривает этот вопрос, но добавил, что «это очень дорого».

Вдобавок, ни Киев, ни ЕС, ни американская общественность так и не услышали ответа на вопрос: кто ответственен за вторую приостановку поставок Украине американского оружия, которое произошло на фоне шестого телефонного разговора Трампа с Путиным 3 июля, и массированных российских ударов по Украине? В ночь на 9 июля Россия выпустила рекордных 728 БПЛА. А за два крупнейших обстрела в ночь на 4 и 10 июля, которые пришлись преимущественно на Киев, Россия применила 965 средств воздушного нападения. И, по словам президента Зеленского, Москва планирует запускать даже по 1000 дронов в сутки.

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Что будет дальше с американским оружием для Украины? Согласится ли Трамп ее продавать? Но пойдет ли он на введение новых санкций против России? Читайте на сайте ТСН.ua.

НАТО в «игре»: США готовы продавать оружие

В четверг, 10 июля, в интервью NBC News Дональд Трамп повторил, что «разочарован Россией». достичь в июне на саммите НАТО в Гааге.

«Мы направляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на 100%. Поэтому мы делаем так: поставляемое оружие идет в НАТО, а затем НАТО будет предоставлять это оружие (Украина — Ред.), и НАТО оплачивает это оружие», — заявил Дональд Трамп.

Кроме того, по информации Reuters, впервые со времени своей инаугурации в конце января, Трамп планирует объявить о предоставлении Украине пакета военной помощи на $300 млн из запасов США по программе PDA. Это программа президентских полномочий, согласно которой многочисленные пакеты военной помощи Киеву предоставляла администрация Байдена. Ранее ТСН.ua уже сообщал, что с января этого года Украина продолжала получать американское оружие, предусмотренное пособием на $60 млрд, которое Конгресс принял в апреле 2024 года еще при президентстве Байдена. И из этих $60 млрд осталось еще около $3,8млрд.

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Все это поразительно контрастирует с происходящим в Вашингтоне от 1 июля, когда министр обороны США Пит Гегсет подписал решение об остановке предоставления Украине американского оружия. ТСН.ua уже сообщал, что сначала об этом написали американские СМИ. Причем волна публикаций была так велика, что Пентагону и Госдепу пришлось очень быстро оправдываться. Ведь в прессу даже «сливали» ответственного за это решение. Это Элбридж Колби — заместитель Пита Гегсета по вопросам политики. И из первых официальных заявлений стало заметно противостояние между Пентагоном и Госдепом.

Если в Госдепе говорили о временной остановке предоставления Украине военной помощи, то в Пентагоне это даже связывали со смещением внимания США на Индо-Тихоокеанский регион. Впоследствии, когда Трамп официально заявил, что не знает, кто приказал остановить отгрузку оружия, повторив в последнем интервью NBC News, что «ничего об этом не знает», в прессе начали появляться сообщения, что после ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана, на американских складах оружия. В частности, ракет-перехватчиков к системам Patriot, потому что Америка очень много их использовала для защиты своей базы в Катаре, по которой Иран нанес ответный удар. The Guardian даже писал, что запасы этих ракет сократились до 25%.

По информации Bloomberg, США планируют увеличить закупки ракет-перехватчиков к системам Patriot в четыре раза. То же касается и боеприпасов калибра 155-мм, увеличение производства которых идет не такими быстрыми темпами, как ожидалось. Эти две позиции, наряду с продолжением получения данных американской разведки, критически важны для Украины. Если заявление Дональда Трампа о продаже оружия НАТО, которое потом поставят Киеву, будет воплощено в жизнь, это действительно хорошие новости. Ведь, по словам Владимира Зеленского, для нужд Украины Германия готова купить у США две системы Patriot, еще одну Норвегия.

«Когда мы получим четкий ответ от производителя и возможностей США по поводу дат, присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такова сегодня схема финансирования систем. Безусловно, мы понимаем стоимость, но это моя задача найти эти деньги», — добавил президент Зеленский, находясь на Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме.

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Удар по рейтингам: что будет с санкциями против России

Хотя Пит Гегсет и другие представители Пентагона пытались избежать ответственности за решение по остановке поставок Украине вооружения, добавляя, что оно было согласовано с Дональдом Трампом, Госдеп и Белый дом активно «вбрасывали» в прессу, что президент США «частно выразил разочарование относительно объявления должностными лицами Пентаго домом».

Американские СМИ напоминают, что Элбридж Колби — заместитель Пита Гегсета по вопросам политики — близок к вице-президенту Джей Ди Венсу. В марте Вэнс даже лично пришел из Колби на слушание в Сенат перед назначением последнего на должность в Пентагон. Поэтому решение о остановке поставок Киеву вооружений, которое было принято как раз накануне уже шестого телефонного разговора Трампа с Путиным, который состоялся 3 июля, аналитики и пресса связывают именно с Венсом, Гегсетом и Колби.

«Президенту (Трампу — ред.) придется отклонить призывы изоляционистов в своей администрации, призывающие ограничить поставки оружия. И он должен игнорировать тех в Министерстве обороны, ссылающихся на дефицит боеприпасов, чтобы блокировать помощь, отказываясь серьезно инвестировать в расширение производства», — заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл.

После последнего телефонного разговора с главой Кремля, Трамп не только несколько раз публично выразил свое недовольство лично Путиным и Россией, но и заявил, что Путин «все время очень мил, но оказывается, что это ничего не означает, — Путин забрасывает нас кучею чепух». В четверг, 10 июля, во встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Малайзии, госсекретарь Марко Рубио передал ему «разочарование Трампа из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах» с Украиной. Вместе с этим Рубио добавил, что услышал от Лаврова о «другом новом подходе» к Украине.

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«Это не гарантия мира, но это концепция, которую я сегодня передам Трампу», — заявил Рубио, добавив, что США предупредили Россию о возможности принятия нового санкционного законопроекта, и Белый дом сейчас работает с Конгрессом над соответствующим документом.

Что это за «другой подход» можно только догадываться. Однако, вряд ли он предусматривает, например, согласие Путина на безусловное прекращение огня по всей линии фронта или отказ главы Кремля от его же слов «куда становится нога русского солдата, то наше». Что касается санкционного законопроекта, о котором Рубио напомнил Лаврову, в отличие от решения Трампа продавать Украине оружие через НАТО (хотя и здесь не нужно делать преждевременные выводы, а лучше дождаться конкретных действий), все довольно призрачно.

ТСН.ua уже неоднократно писал, что речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя о введении 500% тарифа на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, газ и т.д. То есть документ предусматривает 500% пошлины на экспорт из Китая, Индии, Турции и даже многих европейских стран, в чем эксперты и аналитики очень сомневаются.

Во-первых, и без этого новая тарифная политика Трампа — начавшиеся торговые войны — продемонстрировала свою неэффективность. К примеру, 145% пошлины на китайский экспорт, о которых два месяца назад объявил Трамп, уже отменили.

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Во-вторых, администрация Трампа хочет выхолостить законопроект Грема-Блюменталя, предусмотрев там норму, чтобы введение новых санкций против России осуществлялось исключительно решениями президента США.

Вряд ли можно надеяться, что в ближайшее время Конгресс примет действительно сильный законопроект, предусматривающий новые мощные санкции против России. В то же время эксперты отмечают: если у действующей администрации США, которая взяла курс на понимание с Кремлем, нет политической воли действительно наказать Россию, заставить Путина прекратить огонь и сесть за стол переговоров, стоит начать хотя бы с надзора за выполнением уже введенных санкций.

ТСН.ua писал, что за более чем пять месяцев у власти администрация Трампа не ввела никаких новых санкций, блокирующих возможности обхода Россией уже имеющихся ограничений. В то время как администрация Байдена вводила по 170 новых санкций в месяц против организаций, связанных с Россией, которые касались производства нефти, оружия и закупок технологий, с помощью которых Москва обходила западные ограничения.

Вместе с этим эксперты и аналитики напоминают, что администрация Трампа может изменить свое решение к новым санкциям, как это уже произошло с поставками Украине оружия, учитывая общественное мнение и рейтинги одобрения действий президента США. Действительно, среди электората Трампа, особенно в рядах так называемой группы MAGA (Make America Great Again — предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова большой» — Ред.), преобладают изоляционистские настроения. Наиболее яркими представителями этой группы являются, например, Джей Ди Вэнс, Элбридж Колби и многие другие.

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К слову, Вэнс был против присоединения США к операции Израиля по уничтожению ядерных объектов Ирана. Но Трамп, даже несмотря на изменившееся негативное общественное мнение, принял это решение. Так что в отношении новых санкций против России и поставок Украине оружия политика администрации Трампа тоже может измениться. Особенно, учитывая тот факт, что с марта, когда США впервые приостановили предоставление Украине военной помощи, подавляющее большинство американцев негативно отнеслись к этому решению. С тех пор, по разным опросам, около 60% не одобряют действия Трампа и его политику по Киеву и войне России против Украины.

Дата публикации 14:19, 09.07.25 Количество просмотров 10 Показательная атака! Зеленский в Италии отреагировал на ночные обстрелы Украины