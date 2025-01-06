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Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине: дипломат назвал причину

Трамп может дистанцироваться от проблемы окончания войны в Украине: дипломат назвал причину

Новоизбранный президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Подобные действия от вновь избранного президента США уже можно увидеть на других примерах.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может дистанцироваться от проблемы российской агрессии против Украины, если увидит, что у него не получается добиться скорейшего окончания боевых действий.

Такое мнение высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, передает Эспрессо.

"Единственное, чего я больше всего опасаюсь, анализируя, какие шаги предпринимал Дональд Трамп в сложных ситуациях с Северной Кореей, Китаем, когда с первого подскока он не может ничего решить, тогда дистанцируется от ситуации", — заявил Бессмертный.

Дипломат отметил, что подобные действия от вновь избранного президента США уже можно увидеть на других примерах.

"И это уже сейчас начинает давать о себе знать, когда Трамп начинает давать наряды: "Вот, пусть там с Ким Чен Ином встречается Реджеп Тайип Эрдоган. Пусть с филиппинским президентом встречается китайское руководство". То есть, он устраняется, начинает раздавать наряды", — заявил Бессмертный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Шольцом или Трампом.

Кроме того, мы ранее информировали, что окончание войны в Украине из-за уступок Путину создает риски для Европы и НАТО.

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