Трамп назвал новое количество потерь Украины и России в войне

Трамп высказался о погибших в войне.

Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова назвал количество потерь агрессорки России и Украины в войне. Ранее он сообщал о миллионе ликвидированных россиян и 700 тысячах погибших бойцов ВСУ.

Об этом заявил американский президент в Белом доме.

По словам Трампа, якобы власти не называют точные данные по количеству погибших как военных, так и гражданских.

"Россия потеряла 800 тысяч солдат. Украина — 600-700 тысяч. Думаю, это даже не те цифры. На самом деле, думаю гораздо больше погибших", — высказался Трамп.

Напомним, утром 23 января Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов. Уничтожены 825 320 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1340 военных. Данные уточняются.

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