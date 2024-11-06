Трамп не рассматривает вопрос капитуляции Украины – Портников объяснил, чего ждать от нового президента

Трамп предлагает сначала прекратить убийства, а затем переходить к переговорам.

Дональд Трамп не рассматривает возможность капитуляции или потери Украины, однако, возможно, намерен добиться заморозки конфликта.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал политический обозреватель Виталий Портников, объясняя, чего можно ожидать от Трампа и насколько вероятным является завершение войны в Украине.

"Он (Трамп – ред.) рассматривает вопрос заморозки конфликта. По сути, он говорит, что сначала необходимо прекратить боевые действия и остановить убийства, а уже потом переходить к переговорам. Это философия этого политика", – говорит Портников.

Эксперт также добавил, что позиция, которую займет президент Соединенных Штатов или Владимир Зеленский не имеет значения, ведь важнейший вопрос согласится ли на прекращение боевых действий Путин.

"Если Владимир Путин не стремится к заморозке конфликта, то позиция президента США или президента Украины не имеет значения. Мы должны думать о Путине. Трамп и Зеленский руководят демократическими странами и рассчитывают свои шаги исходя из настроений в обществе. В России абсолютно другой механизм – насколько эффективны могут быть силовые структуры, если общество не будет поддерживать курс государства", – подчеркнул Виталий Портников.

Портников также объяснил, что подразумевает Трамп, когда заявляет, что за его каденцию "не будет войн". По словам эксперта, он говорит это из-за взглядов его избирателей.

"Он обещает американцам, что Соединенные штаты не будут вовлечены в войну. Более того, электорат Дональда Трампа, как мы видели по социологическим опросам, считает это одним из главных пунктов, которые подтолкнули его голосовать за Трампа. Экономика и мир – это главные вопросы, которые объединяют его избирателей", – объяснил Виталий Портников.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о победе Дональда Трампа на выборах США. Он отметил, что Европа боялась победы Трампа и теперь готовится к худшему.