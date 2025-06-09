Трамп не пойдет на конфронтацию с Путиным: почему не нужно надеяться на сильный санкционный удар США по России

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А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, прибывший в понедельник, 9 июня, с визитом в Киев, рассказал, как на себе почувствовал, что такое российский «шквал ракет и дронов».

«Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, которые накрыли города Ровно и Дубно. Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. экономической и политической», — отметил Кястутис Будрис.

Однако даже на фоне массированных ракетных и «шахедных» российских атак по Украине, количество которых существенно увеличилось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, администрация США не спешит ни с принятием нового пакета военной помощи Украине, в том числе и на фоне подготовки России к летнему наступлению на фронте, ни с усилением санкций. Тем более, свежие комментарии российского министра иностранных дел Сергея Лаврова еще раз доказывают, что останавливаться они не собираются.

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Чего ждать от администрации Трампа в этом вопросе в ближайшее время, учитывая приближение саммита G7 в Канаде, в котором также примет участие и Владимир Зеленский? Читайте на сайте ТСН.ua.

Мерц ничего не добился: США отдали оружие на Ближний Восток

Почти каждую ночь Россия запускает по Украине более 400 воздушных целей, приводящих к гибели еще большего количества украинцев. Уже все западные медиа пишут о нехватке у Украины средств ПВО для отражения вражеских атак. Однако администрация США и лично Дональд Трамп делают вид, что ничего этого нет. А последние комментарии Трампа о том, что Путин будет мстить за спецоперацию СБУ «Паутина», в результате которой был поражен 41 российский самолет стратегической авиации глубоко в российском тылу, звучат как легализация ударов России по Украине.

Многие надежды возлагались на визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон. В частности, ему удастся убедить президента США усилить санкции против России. Сидя рядом с Трампом в Овальном кабинете, Мерц назвал его «ключевой фигурой», способной оказывать давление на Путина. Однако ни это, ни даже подаренное Мерцем Трампу свидетельство о рождении его деда Фридриха, бывшего немца, не помогли убедить 47-го президента США.

Пока Дональд Трамп публично ссорится с Илоном Маском и продолжает обещать рассмотреть возможность введения новых санкций против Москвы, Россия продолжает массированные обстрелы Украины. После очередных воздушных ударов по Киеву в ночь на пятницу, 6 июня, унесших жизни спасателей ГСЧС, а еще несколько десятков человек пострадали, президент США во время общения с журналистами на борту Air Force One заявил, что Украина сама их спровоцировала, совершив спецоперацию «Паутина».

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«Ну, они дали Путину повод уйти и устроить им адскую бомбардировку минувшей ночью. Это то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, то сказал: „Вот и все. Теперь будет удар“, — заявил Дональд Трамп.

А еще раньше, сидя с Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете, президент США сравнил войну России против Украины с «двумя маленькими детьми, которые дерутся в парке». Поэтому, по словам Трампа, «иногда лучше дать им подраться некоторое время, а затем разнять их». Владимир Зеленский ответил на это в интервью американскому телеканалу ABC News, заявив: «Мы не дети с Путиным на игровой площадке в парке. Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей». Украинский президент также подтвердил (ранее об этом писали американские СМИ — Ред.), что США перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке 20 тыс. ракет против «шахедов» — компоненты, используемые Украиной для сбития российских ударных дронов.

И это в то время, когда в ночь на понедельник, 9 июня, Россия запустила по Украине рекордное количество воздушных целей — 499, и 479 из них были именно ударные БПЛА типа Shahed. В месяц Россия производит около 2,5 тыс. «шахедов», что в пять раз больше, чем в прошлом. И все это молчание и бездействие администрации Трампа происходит еще и на фоне подготовки России к летнему наступлению на фронте, о котором пишут уже все западные медиа.

«У нас есть большие проблемы с „шахедами“. Мы боремся с этим и, конечно, найдем инструменты, чтобы их уничтожать. Но мы нашли кое-что и решили. Кажется, это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Остин. Мы с ним определились с одним проектом, рассчитывая на этот проект. Это особая разработка. Мой министр обороны (Рустем Умеров — Ред.) сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток», — сказал Владимир Зеленский, добавив, что Дональд Трамп наконец-то должен ввести новые санкции против России.

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Друзья Путина: какие именно санкции против РФ тормозит Трамп

«У Украины нет возможности выгнать Россию из своих земель в этом году. Но она держится и до следующего года может обнаружить, что имеет преимущество, поскольку европейская помощь начнет поступать на замену военной поддержки, которую США прекратили», — говорится в статье The Independent «Достигнет ли Путин успеха, усиливая свое летнее наступление в Украине?».

Если администрация Трампа не хочет даже обсуждать ни возможность предоставления, или хотя бы продажи Украине оружия, главное, как отмечают западные эксперты, чтобы она не запрещала реэкспорт в Европу и присоединилась к более жестким санкциям против России. О каких санкциях, а это будет одной из главных тем обсуждений саммита G7, который стартует уже в это воскресенье, 15 июня, в Канаде, идет речь?

Во-первых, ТСН.ua уже писал, что речь идет о законопроекте сенатора-республиканца Линдси Грэма и сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, предусматривающего введение 500% тарифа на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, газ и т.д.

Однако дело даже не в том, что 500% тариф невозможно воплотить в жизнь в Китай и Индию (именно они являются крупнейшими покупателями российской нефти), ведь даже 145% пошлины на китайский экспорт Трамп уже частично снизил. По информации The Wall Street Journal, представители администрации Трампа уже обращались к Линдси Грэму с просьбой несколько смягчить этот законопроект — добавить к нему исключения, позволяющие Трампу выбирать, к кому или чему будут применены соответствующие санкционные ограничения.

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Во-вторых, и это будет обсуждаться на саммите G7, еще в конце мая ЕС предлагал снизить ценовой «потолок» на российскую нефть от $60 до $45. Пока что администрация Трампа исключает такую возможность. До сих пор неизвестно, какую позицию Трамп будет отстаивать собственно на самом саммите G7 в Канаде. Но снижение ценового «потолка» на российскую нефть, поскольку именно нефтегазовые доходы составляют более 30% российского бюджета, может оказать существенное влияние на способность России продолжать эту войну.

Однако, по мнению американского генерала в отставке, бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка, санкции сработают только в сочетании с продолжением мощной военной помощи Украине как со стороны ЕС, так и, что самое главное, США.

«Китай стремится быть с Россией. У Ирана нет будущего вне России, как и Северная Корея. Эти страны будут мириться с экономическими трудностями и продолжать поддерживать Россию, пока США действительно не давят на них. Но санкции — это не совсем способ надавить на них. Требуются действия. Эти действия — санкции, номер один и дополнительные вооружения для Украины, номер два. И номер три — больше разговоров о передислокации сил из Европы (о чем постоянно говорят чиновники Трампа — Ред.)», — заметил Уэсли Кларк в комментарии Bloomberg.

Дата публикации 13:48, 09.06.25 Количество просмотров 33 Такого удара по Ровенской области еще не было! Украина сразу отомстила!