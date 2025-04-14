Трамп не видит российских ракет: переговоры США с Россией легитимируют безнаказанность Путина

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Удар пришелся прямо по центру города в Вербное воскресенье. Погибли 34 человека, в том числе двое детей. Еще 117 были ранены, в том числе девочка 2025 года рождения. За неделю до этого Россия ударила по детской площадке посреди жилого микрорайона в Кривом Роге. Тогда погибли 20 человек, в том числе 9 детей, еще 74 человека были ранены.

В отличие от удара по Кривому Рогу, в трагедии и убийстве 34 человека в Сумах в Вашингтоне увидели российские ракеты. Госсекретарь Марко Рубио дописал в соцсети Х, что «США выражают глубочайшие соболезнования жертвам ужасного российского ракетного удара по Сумам».

«Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий, чтобы покончить с этой войной и достичь крепкого мира», — добавил Рубио.

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Однако Дональд Трамп, комментируя российский ракетный удар по Сумам, хоть и назвал его ужасным, добавил, что «они совершили ошибку». На уточнение американских репортеров, считает ли Трамп, что это было ненамеренно, президент США ответил:

«Они допустили ошибку. Я верю, что это было… Смотрите, спрашивайте у них. Это война Байдена, это не моя война», — добавил Дональд Трамп.

Как видим, в Белом доме любой ценой хотят договориться с Кремлем, не понимая, что это лишь увеличивает уверенность Путина в собственной безнаказанности. Изменит ли администрация Трампа свой подход к России? Читайте на сайте ТСН.ua.

В пятницу, 11 апреля, спецпосланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, также связный с Кремлем (или, как правильно написала The Wall Street Journal, Виткофф является другом Трампа и посланником по всем вопросам), уже третий раз в течение последних двух месяцев встретился с Путиным. В этот раз в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Из первых кадров встречи, распространивших российские СМИ, видно, как Уиткофф, увидев Путина, положил правую руку на сердце, очевидно, в знак уважения, а затем пожал ему руку.

Их встреча длилась четыре часа, и в повестке дня была не только Украина, но и Иран. Ведь потом Уиткофф уехал в Оман, где имел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, что стало первым прямым контактом Вашингтона и Тегерана со времени инаугурации Трампа в январе. Не секрет, что россияне пытаются размыть переговоры с американцами по урегулированию войны России против Украины другими вопросами, в частности продавая администрации Трампа свои вроде бы посреднические услуги и влияние на Иран. Ведь Трамп угрожал Тегерану «невиданными бомбардировками», если тот не согласится заключить новое соглашение и забыть о собственном ядерном оружии.

Если в Белом доме до сих пор надеются, что Москва выполнит свою часть соглашения по Ирану, значит, администрация Трампа плохо знает поведение и политику России. Ведь не меньшее, а возможно и большее, влияние на Тегеран имеет и Пекин. В понедельник, 14 апреля, Минобороны РФ подтвердило удар по Сумам двумя ракетами «Искандер-М». То есть, в Кремле даже не стали придумывать какие-либо отговорки. Станут ли теперь в администрации Трампа и дальше убеждать, что перемирие между Украиной и Россией, пусть и «энергетическое» (взаимная остановка ударов по энергетическим объектам), до сих пор действует? Или, может, Белому дому пора переходить к давлению на Москву, а не только на Киев?

Вряд ли Трамп в ближайшее время примет решение увеличить санкционное давление на Россию. Напротив, мы видим новости об отставке посла США в Украине Бриджит Бринк. ТСН.ua уже писал, как после зверского российского удара по Кривому Рогу, унесшего жизни 20 человек, в том числе и 9 детей, посла Бринк в своем сообщении в соцсетях написала об этом ужасном преступлении без упоминания о России и российской ракете. Это вызвало волну возмущения украинцев и европейцев. Несколько позже Financial Times написала, что отставка Бриджит Бринк связана с ростом политических разногласий с администрацией Трампа (ведь посол Бринк была назначена еще в каденции Джо Байдена — Ред.), которая поставила под сомнение ее готовность поддерживать новую стратегию Вашингтона в отношении Украины.

«Иногда я слышу: „Ты не провел лет в Госдепе. А я хочу спросить: „Ну, и как бы мне это помогло?“ России против Украины. Тем не менее, у него есть большая уверенность в себе, передавая слова Путина, как тот молился в церкви за Трампа после покушения на него летом 2024 года во время предвыборной кампании.

Как пишет Reuters, откровенно пророссийская позиция Стива Виткоффа вызывает все большее количество скепсиса в Госдепе и среди республиканцев на Капитолийском холме. В марте в интервью пророссийскому пропагандисту Такеру Карлсону, который является одним из рупоров MAGA (движения Трампа под его предвыборным лозунгом Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой» — Ред.), Стив Виткофф сказал, что ключевые проблемы урегулирования войны России против Украины. шли «референдумы за вхождение в состав России», поэтому вопрос в том, признает ли это Украина и мир.

«Менее чем через 48 часов после обеда с переговорщиком (Кириллом Дмитриевым — Ред.), которого Путин отправил в Вашингтон на прошлой неделе (а США даже временно сняли с него санкции — Ред.), Виткофф встретился с Трампом в Белом доме и передал четкое сообщение. и регионы», — также пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять человек, знакомых с ситуацией.

Хотя Дональд Трамп и назвал российский ракетный удар по Сумам «ужасным», еще что-то добавив о «ошибке», на самом деле он не сказал главного — об ответственности России за это ужасное преступление. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Путин просто издевается над доброй волей администрации США. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис добавил, что российский удар по Сумам — это очередное унижение для всех, кто прилагает дипломатические усилия, чтобы остановить эту войну и добиться по крайней мере прекращения огня для начала переговоров.

Из-за интервью CBS News, Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа посетить Украину, чтобы понять, что сделал Путин, и с кем Трамп действительно имеет дело. По словам президента, Путин никогда не хотел прекращения войны, он хочет полностью уничтожить суверенитет и народ Украины.

«Пожалуйста, перед любыми решениями, любыми формами переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских, воинов, больницы, церкви, детей, разрушенных или погибших. Мы ничего не будем готовить. Это не будет театр. Вы можете поехать именно туда, куда хотите, в любой подвергшийся нападениям», — добавил президент Зеленский.

Но вряд ли Трамп примет это приглашение. Так же, как министр обороны США Пит Гегсет отклонил приглашение лично присутствовать на «Рамштайне» в Брюсселе в пятницу, 11 апреля. К заседанию, где председательствовали Франция и Великобритания, он присоединился онлайн. И это было впервые со времен создания «Рамштайна» (а идея принадлежит предшественнику Питу Гегсету Ллойду Остину — Ред.), когда американский министр обороны не присутствовал на заседании контактной группы физически. И, что любопытно, именно в тот день Виткофф встречался с Путиным в Санкт-Петербурге.

Пока европейские лидеры призывают к более жестким санкциям против России в ответ на ее зверские ракетные удары по Сумам, Кривому Рогу и другим городам, Дональд Трамп продолжает настаивать, что война России против Украины — это не его война. В понедельник, 14 апреля, в своей соцсети Truth Social он дописал:

«Президент Зеленский и нечестный Джо Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому фарсу (войне, уже унесшей жизни десятков тысяч украинцев — Ред.) начаться. Существовало так много способов предотвратить ее начало. Но это в прошлом. Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось, и как можно скорее».

Как видим, администрация Трампа продолжает жить в российской пропагандистской реальности, отрицая ответственность России за начало войны против Украины. В понимании Трампа, виноваты Джо Байден и Владимир Зеленский. Что ж, интересно, кого администрация Трампа обвинит, если Кремль продолжит и дальше смеяться над неопытными «дипломатами» 47-го президента США, нарушая взятые на себя обязательства не только по прекращению войны против Украины, но и, например, по влиянию на Иран?

Похоже, что у команды Трампа как не было, так и не появилось четкого и конкретного плана давления на Путина и Россию по справедливому урегулированию войны. Можно сколько угодно из-за уже другого сецпосланника Трампа Кита Келлога, ответственного за Россию и Украину, вбрасывать в информационное поле «идеи» о «разделе Украины, как Берлина после Второй мировой», а затем винить британскую The Times, что слова Келллога перекрутили. Горькая правда, которую должны наконец понять в Белом доме, заключается в том, что лести авторитарные режимы не возьмешь. Они понимают только язык силы. Поэтому принуждение Украины к капитуляции на условиях России очень скоро приведет к еще большей войне в Европе, что очень сильно ударит по самим США, втянув их в войну еще более глобального масштаба.

Дата публикации 14:48, 14.04.25 Количество просмотров 32 Трамп - «это ошибка», а Макрон и Стармер осудили РФ: как реагирует мир на удар по Сумах