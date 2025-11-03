Трамп носит в кармане открытку с напоминанием: о чем именно

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп носит в кармане пиджака интересную открытку. Так, в ней говорится, что американскому лидеру удалось «завершить» 8 войн. Более того, он это якобы сделал за 8 месяцев.

Об этом Трамп сказал в интервью CBS.

«У меня небольшая открытка. Что это? Войны», — сказал он.

Среди них:

Камбоджа и Таиланд

Сербия и Косово

ДРК и Руанда

Пакистан и Индия

Израиль и Иран

Египет и Эфиопия

Армения и Азербайджан

Израиль и Хамас

