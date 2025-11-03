ТСН в социальных сетях

Трамп носит в кармане открытку с напоминанием: о чем именно

Трамп показал необычную информационную открытку, которую носит в своем кармане. Это список войн, которые, как считает Трамп, он завершил.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп носит в кармане пиджака интересную открытку. Так, в ней говорится, что американскому лидеру удалось «завершить» 8 войн. Более того, он это якобы сделал за 8 месяцев.

Об этом Трамп сказал в интервью CBS.

«У меня небольшая открытка. Что это? Войны», — сказал он.

Среди них:

  • Камбоджа и Таиланд

  • Сербия и Косово

  • ДРК и Руанда

  • Пакистан и Индия

  • Израиль и Иран

  • Египет и Эфиопия

  • Армения и Азербайджан

  • Израиль и Хамас

«Последней капли нет. Иногда нужно дать им драться, и они дерутся, они воюют. И это трудная война для Путина. Он лишился многих солдат. Может быть, миллион. И это было тяжело для Украины. Это тяжело для обоих», — сказал Трамп.

