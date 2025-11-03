- Дата публикации
-
Категория
Украина
Трамп носит в кармане открытку с напоминанием: о чем именно
Трамп показал необычную информационную открытку, которую носит в своем кармане. Это список войн, которые, как считает Трамп, он завершил.
Президент США Дональд Трамп носит в кармане пиджака интересную открытку. Так, в ней говорится, что американскому лидеру удалось «завершить» 8 войн. Более того, он это якобы сделал за 8 месяцев.
Об этом Трамп сказал в интервью CBS.
«У меня небольшая открытка. Что это? Войны», — сказал он.
Среди них:
Камбоджа и Таиланд
Сербия и Косово
ДРК и Руанда
Пакистан и Индия
Израиль и Иран
Египет и Эфиопия
Армения и Азербайджан
Израиль и Хамас
Как мы писали, Трамп сделал громкое заявление о войне.
«Последней капли нет. Иногда нужно дать им драться, и они дерутся, они воюют. И это трудная война для Путина. Он лишился многих солдат. Может быть, миллион. И это было тяжело для Украины. Это тяжело для обоих», — сказал Трамп.