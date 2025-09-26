ТСН в социальных сетях

Трамп обругал Путина, Россия готовит дестабилизацию Молдовы: главные новости ночи 26 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 сентября 2025 года:

  • Путин бессмысленно убивает людей и должен закончить войну — Трамп Читать далее –>

  • Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь из-за «непредвиденных обстоятельств» Читать далее –>

  • Россия утром наносит террористический удар по Херсону Читать далее –>

  • Кремль готовит почву для протестов в Молдове — ISW Читать дальше –>

  • В Дании снова закрыли воздушное пространство из-за подозрительного дрона Читать далее –>

