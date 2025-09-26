- Дата публикации
Трамп обругал Путина, Россия готовит дестабилизацию Молдовы: главные новости ночи 26 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 сентября 2025 года:
Путин бессмысленно убивает людей и должен закончить войну — Трамп Читать далее –>
Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Беларусь из-за «непредвиденных обстоятельств» Читать далее –>
Россия утром наносит террористический удар по Херсону Читать далее –>
Кремль готовит почву для протестов в Молдове — ISW Читать дальше –>
В Дании снова закрыли воздушное пространство из-за подозрительного дрона Читать далее –>