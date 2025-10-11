"Трамп общается с Зеленским, а она летит": эксперт раскрыл уникальную способность ракет Tomahawk

Ракеты Tomahawk способны изменять цель и обходить ландшафт во время полета.

Американские крылатые ракеты Tomahawk обладают уникальной способностью получать заранее до 15 целей, а также изменять точку назначения и обходить ландшафт непосредственно во время полета. Эти особенности требуют от Украины полного сотрудничества с Соединенными Штатами, поскольку для реализации этих возможностей требуется специальная спутниковая связь.

Об этом рассказал заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в интервью «Киев24».

Data Link: изменение цели в режиме реального времени

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что его больше всего интересует не факт использования ракет Tomahawk, а возможность применить все их уникальные свойства. Одной из важнейших среди них способность ракеты выбирать из 15 заранее определенных целей уже после запуска.

Он объяснил это на примере, иллюстрирующем гибкость управления.

«Одно из лучших свойств этой ракеты — возможность получить заранее 15 целой и уже во время полета решить, куда она улетит. То есть, условно мы запускаем ракету, и пока ведутся разговоры, пока Трамп общается с Зеленским, решают, куда она улетит, в какую из этих 15 точек», — отметил Анатолий Храпчинский.

За счет специального канала связи – Data Link – ракета может изменить точку назначения. Однако для использования этой функции Украине необходима американская спутниковая связь, которая сможет передавать данные на ракету и изменять их. Это подчеркивает необходимость тесного сотрудничества и интеграции с военными возможностями США.

Пролет на сверхмалых высотах

Помимо уникального управления целенаведением, ракета Tomahawk имеет еще одно важное преимущество – способность лететь на сверхмалых высотах и обходить ландшафт. Это значительно усложняет ее обнаружение и перехват противовоздушной обороной противника. Для эффективного использования этой возможности также требуются данные партнеров.

«Ракета может использовать сверхмалые высоты для пролета, минуя ландшафт. Что для этого нам нужно? — Правильно, разведывательные данные, потому что мы должны знать ландшафт на земле, чтобы знать, как пролететь в том направлении, куда нам нужно», — объяснил эксперт.

Эти два фактора – Data Link и использование ландшафта – являются важнейшими, поскольку они требуют «полного сотрудничества с Соединенными Штатами» и предоставления определенных разведывательных и технических возможностей.

"Красные линии" и пропаганда РФ

Анатолий Храпчинский также упомянул о «красных линиях» России, которые оказались лишь элементом пропаганды. Он напомнил, как ранее российский МИД угрожал американцам за удары западным оружием по территории РФ.

«Что-то произошло после того, как ударило по заводу Бирьева, или еще по каким-то местам? Ничего не произошло», – констатировал Храпчинский.

Он отметил, что "красные линии" у россиян существуют, но "они существуют исключительно в их пропаганде".

Напомним,