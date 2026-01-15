ТСН в социальных сетях

Трамп обвинил Украину в затягивании с мирным соглашением, ситуация на фронте: главные новости ночи 15 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Зеленский, Трамп и Путин

Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 января 2026 года:

  • «Путин готов»: Трамп обвинил Украину в затягивании с мирным соглашением Читать далее –>

  • Иран закрыл для полетов часть своего неба Читать далее –>

  • Франция присоединится к учениям Дании в Гренландии — Макрон Читать далее –>

  • Враг продвинулся в двух областях — DeepState Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

