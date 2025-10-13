Трамп объяснил заявление о желании попасть в рай, завершив войну в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои слова о завершении войны в Украине, чтобы попасть в рай. По его словам, это была шутка.

Заявление Трампа цитируют «Новости.LIVE».

Журналист спросил американского лидера о его желании попасть в рай, сохранив по семь тысяч жизней в неделю.

«Ну, знаете, я немного шучу. Я не думаю, что что-то меня приведет на небеса, ясно? Я действительно не верю, что я, возможно, назначен небесам. Может быть, я уже на небесах, когда летим в Air Force One. Не уверен, что смогу попасть в рай. Но я улучшил жизнь многим людям. Знаете, если бы выборы 2020 года не подтасовывали, миллионы людей жили бы только в России и Украине.

Напомним, Трамп заявил, что хочет попасть в рай, сохранив по 7000 жизней еженедельно. В администрации президента назвали его слова серьезными.

«Если я могу спасать 7000 человек от смерти в неделю, я думаю, что этого достаточно… Я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно, я слышу, что у меня не очень хорошо получается. Я действительно на дне тотемного столба. Но если я смогу попасть на небеса, это будет одной из причин», — сказал Трамп.