Трамп оказывает давление на Зеленского, а Россия усиливает атаки: The New York Times описало новые угрозы для Украины

Дональд Трамп усиливает давление на Украину на фоне российских атак / © ТСН.ua

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Украина оказалась в еще более уязвимом положении в противостоянии российской агрессии после того, как Силы обороны частично лишились доступа к Starlink — одной из основ боевой связи на фронте. Ограничения привели к сбоям в нескольких боевых операциях и поставили под угрозу эффективность управления беспилотниками. В то же время массированный российский удар по энергетической инфраструктуре оставил без электроэнергии около 600 тысяч жителей Киева.

Об этом пишет The New York Times.

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Издание отмечает, что Украина переживает период критической уязвимости, испытывая усиленное давление со стороны России и Соединенных Штатов.

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Двойной удар пришелся на ночь с вторника на среду: украинские военные столкнулись с ограничениями в работе спутниковой связи, а Россия нанесла одну из самых масштабных ракетных атак за время полномасштабной войны.

Как повлияло ограничение Starlink

Украинские военные широко используют Starlink для обеспечения связи на поле боя, в частности для управления все более многочисленным флотом беспилотников. Киев полагается на военную версию спутниковой сети, финансируемую Пентагоном.

По данным The New York Times, ограничения в работе системы стали неожиданностью для Украины и, по словам украинских чиновников, привели к сбоям в ходе нескольких боевых операций. В связи с этим в Киеве предположили, что решение могло быть связано с позицией Вашингтона на фоне очередного обострения отношений между президентом США Дональдом Трампом и украинским руководством.

Украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, который консультирует президента Владимира Зеленского по вопросам вооружений и технологий, считает, что эти ограничения вряд ли были случайными.

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«Очевидно, что это не может быть просто совпадением и связано с текущей политической ситуацией», — написал он в социальных сетях.

Компания SpaceX, которая управляет Starlink, и ее исполнительный директор Илон Маск на момент подготовки материала не ответили на запросы издания о комментариях.

Россия нанесла масштабный удар по энергетике

Параллельно с проблемами со связью Россия нанесла массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. По словам Зеленского, в ходе удара было запущено 39 баллистических ракет.

Как отмечает The New York Times, согласно базе данных издания, основанной на данных Воздушных сил ВСУ, это был самый масштабный залп баллистических ракет за все время войны.

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В результате атаки около 600 тысяч жителей Киева остались без электроэнергии. Издание расценивает этот удар как тревожный сигнал в преддверии зимы, когда Россия может усилить атаки на украинскую энергосистему, а запасы жизненно необходимых средств противовоздушной обороны у Киева сокращаются.

На фоне регулярных российских обстрелов ограничение доступа к Starlink усугубляет проблемы Украины в сфере обороны. Спутниковая связь является важным инструментом координации воинских подразделений, а ее перебои могут затруднять управление операциями и использование беспилотников.

Почему Вашингтон оказывает давление на Киев

В Киеве предполагают, что проблемы со Starlink могут быть частью более широкой кампании давления со стороны администрации Трампа, направленной на ограничение способности Украины наносить удары по российским объектам.

По информации The New York Times, Трамп требует от украинского руководства прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Этот вопрос имеет для американского президента экономическое и политическое значение: он стремится к увеличению поставок российского дизельного топлива на мировые рынки на фоне высоких цен на энергоносители, которые могут повлиять на позиции Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

Украина, несмотря на регулярные российские атаки, заявляет, что соблюдает требование Трампа не наносить удары по российским НПЗ. В то же время в Киеве подчеркивают несправедливость ситуации, при которой Россия продолжает атаковать украинские электростанции и подстанции.

Зеленский заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре нарушают объявленное Трампом энергетическое перемирие. Однако позиции сторон относительно его условий расходятся: администрация США считает, что договоренность касается только атак на нефтеперерабатывающие заводы, тогда как Украина подчеркивает необходимость прекратить российские удары по ее энергосистеме. По данным издания, в Украине в настоящее время нет ни одного действующего нефтеперерабатывающего завода.

Получает ли Украина данные американской разведки

Еще одним фактором уязвимости Украины является зависимость от американских разведывательных данных, которые помогают выявлять угрозы и предупреждать население о предстоящих российских ударах.

Как пишет The New York Times, Киев решил отложить использование одного из своих наиболее эффективных инструментов давления на Россию, в частности из-за опасений, что Трамп может воплотить в жизнь угрозу прекратить передачу разведданных. Такое решение могло бы затруднить своевременное выявление российских атак и подготовку к ним.

Европейские партнеры помогают Украине покрывать значительный бюджетный дефицит, однако, по оценке издания, Европа вряд ли сможет полностью компенсировать потерю американской разведывательной поддержки.

Опасения Киева усилились после заявлений Зеленского о том, что Украина не получала заблаговременных предупреждений о российских ракетных ударах. В то же время во вторник Трамп утверждал, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной продолжается.

Напомним, украинские военные сообщили о проблемах со спутниковой связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Из-за перебоев в работе Starshield дроны теряют связь на 10–20 секунд, а часть боевых миссий уже пришлось отменить.

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