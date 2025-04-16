Трамп оправдывает Путина за умышленный удар по Сумам: обозреватель Politico ошарашил заявлениями

Удар по Сумам. / © ГСЧС Украины

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Баллистический удар России по Сумам не является "досадной ошибкой" или случайностью - это еще один пример долгосрочной военной тактики Москвы. Что больше – в Вашингтоне это прекрасно понимают.

Об этом пишет редактор отдела общественного мнения Politico, обозреватель Джейми Дэттмер.

Трагический удар по мирному городу, унесшему жизни 35 человек, президент США Дональд Трамп охарактеризовал как "ужасную вещь". Кроме того, он предположил, что, может быть, это была ошибка. Кроме того, американский лидер отметил, что якобы умышленности не было.

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Трамп оправдывает Москву

Слова американского лидера сильно контрастируют с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что "только безумный подонок может действовать так".

Кроме того, пишет Деттмер, заявление Трампа противоречит комментариям его спецпредставителя Кита Келлога, который заявил, что удар по Сумам переходит любой предел приличия.

"Кремль отрицает умышленные нападения на гражданское население, считающееся военным преступлением в соответствии с международным правом. Но атаки России были хорошо задокументированы - удары по больницам, школам, роддомам, театрам… список можно продолжать. Это устоявшаяся военная стратегия Москвы. Это никогда не подход сердца", - скорее никогда.

Заметим, что ранее Пентагон заявил: оценивает, что Россия сознательно наносит удары по гражданской инфраструктуре, чтобы терроризировать население и деморализовать украинцев". Такая тактика продолжается до сих пор. В частности, именно поэтому российские войска годами атакуют энергетическую систему Украины.

Удар по Сумам – умышленный

Удар по Сумам был двойным и умышленным. После первого взрыва, спустя пять минут, раздался второй. Именно он был нацелен на спасателей. Это распространенная российская тактика – похожая на те, что использовались в Сирии, где целенаправленно поражали больницы, рынки, жилые кварталы.

Что тогда, что сейчас – Москва оправдывает свои действия заявлениями о "военных целях". Министерство обороны РФ после атаки по Сумам утверждало, что ракеты якобы поразили штаб украинских военных, а гибель гражданских стала следствием "использования мирного населения как живого щита". Именно эти аргументы уже звучали в Сирии, когда удары приходились на рынки в час пик и лагеря беженцев.

Автор статьи видел это лично, находясь на севере страны. Война, которую ведет Путин – это тотальная война без правил, пишет журналист. Вспоминаются зверства в Буче и Ирпене, а также кампания бомбардировок в Грозном 1999-го, заставившая более 100 тысяч человек покинуть город.

На этом фоне реакция Трампа выглядит как попытка уйти от открытого конфликта с Кремлем, который, возможно, все еще хочет создать впечатление готовности к мирным переговорам. Впрочем, атака на Сумы - очередное доказательство того, что для фюрера такие переговоры имеют смысл только на его условиях.

В марте госсекретарь США Марко Рубио отметил, мол, "план А - прекращение огня", а главной целью Вашингтона является скорейшее прекращение боевых действий. Впрочем, Путин отказался от 30-дневного перемирия, поддержанного Украиной, а после телефонного разговора с Трампом Россия сразу начала новую волну атак на украинские города.

Обещание Путина приостановить удары по энергосистеме на 30 дней выглядело чисто тактически – морозы уже отступили, а Украина тем временем достигла прорыва, расширив дальность своих ракет "Нептун" до 1000 км.

Продолжавшиеся даже в прошлую пятницу переговоры между спецпредставителем США Стифом Виткоффом и Путиным вновь сопровождались оптимистичными словами о чем-то "очень важном", но уже на следующий день в Кремле заявили, что четкого плана договоренностей между Москвой и Вашингтоном нет.

"А украинцам, между тем, остается только держаться", - подытожил обозреватель.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на удар России по Сумам. В частности, он считает, что россияне совершили ошибку. Впрочем, сенатор-демократ Тим Кейн убежден: армия РФ хорошо знала, что делала, когда ударила по Сумам.

Дата публикации 13:43, 15.04.25 Количество просмотров 162 Награждение воинов под атакой Искандеров. Скандал в Сумах получил продолжение