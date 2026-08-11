Почему США не дают Украине лицензию на Patriot / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отказался от своих обещаний предоставить Киеву секретные чертежи для производства американских ракет Patriot. Именно ими Украина может сбивать российские баллистические ракеты. Главная причина — опасения в Белом доме, что критически важные технологии могут попасть в руки России.

Об этом пишет The Telegraph.

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Почему Трамп «дал заднюю» в вопросе передачи технологий Patriot Украине

Хотя еще несколько недель назад все было довольно оптимистично и Украина надеялась на лицензию на изготовление ракет Patriot, теперь президент США внезапно «передумал». На июльском саммите НАТО в Анкаре президент США заверил Владимира Зеленского, что США дадут лицензию на производство ракет.

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Трамп тогда предполагал, что украинские заводы смогут запустить процесс «достаточно быстро». Однако уже в прошлую пятницу на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде он кардинально изменил риторику.

«Деликатное дело — отдавать технологии такого уровня… Люди, которым вы их передаете, однажды могут обернуться против вас», — сказал Трамп.

По данным The Telegraph, причиной такого изменения позиции стала острая дискуссия внутри американской администрации. В центре этого спора — 8-дюймовый радар, который производит компания Boeing в Алабаме. Эта деталь — настоящие «глаза и уши» ракеты-перехватчика: она обнаруживает цель на финальной траектории и направляет Patriot на прямое столкновение.

США строго ограничивают экспорт этой разработки даже для ближайших союзников. Отказ в доступе к технологии может иметь для Украины роковые последствия, поскольку РФ готовит серию ударов по украинской энергетике этой зимой. Запасы ПВО в Украине заканчиваются.

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По оценкам украинского руководства, для защиты от зимнего нашествия стране нужно не менее 300 ракет. Однако шансы получить их или наладить собственное производство тают на глазах.

Даже при наличии политической воли процесс запуска производства растянулся на годы. Пока только Германия и Япония имеют лицензии на выпуск Patriot, но Токио, например, так и не получил доступа к изготовлению сверхчувствительного радара. К тому же японским военным понадобилось три года только для того, чтобы успешно испытать первую ракету PAC-3.

Американское экспортное законодательство требует проверки каждого завода, сотрудника и субподрядчика, которые будут иметь доступ к чертежам и программному обеспечению. Источник, близкий к президенту США, сообщил изданию, что в Вашингтоне помнят о случаях, когда переданное союзниками оружие попадало на черный рынок Европы.

«История с передачей некоторых технологий действительно беспокоит администрацию. Я верю, что есть опасения, что эти технологии так или иначе окажутся в России», — говорит экс-командующий сил НАТО в Европе Фил Бридлав.

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Дополнительная проблема — географическая. Любой завод по сборке ракет на территории Украины сразу станет целью номер один для российских атак. В качестве альтернативы в Вашингтоне рассматривают вариант развертывания мощностей в Германии или другой европейской стране. Эту идею поддерживает заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби.

Однако и это решение требует слишком много времени. Между тем, Boeing уже заключил семилетнее соглашение о трехкратном увеличении годового производства радаров в Хантсвилле. Ракеты Patriot нужны и Соединенным Штатам, которые могли потратить до 50-65% запасов из-за войны с Ираном.

В Европе заканчиваются запасы Patriot

Напомним, европейские страны пытаются найти дополнительные ракеты-перехватчики Patriot для Украины на фоне риска массированных российских атак зимой.

Ситуация осложняется тем, что США истощили собственные запасы из-за войны с Ираном, а европейские союзники, в частности Германия и страны Восточной Европы, заявили о достижении предела своих оборонительных возможностей. Киев нуждается в сотнях ракет, однако новые поставки задерживаются, а запуск внутреннего или иностранного производства даст результаты слишком поздно.

Несмотря на призывы к странам, имеющим ракеты PAC-2 и PAC-3, в частности Польше, Испании и Греции, большинство государств действуют сдержанно, опасаясь за собственную безопасность.

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