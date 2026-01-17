ТСН в социальных сетях

Украина
328
2 мин

В честь Трампа переименовали дорогу, по которой он ездит домой

Участок дороги во Флориде, соединяющий аэропорт с резиденцией Трампа Мар-а-Лаго, торжественно переименовали в его честь.

Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп продолжает строить собственный культ личности, не дожидаясь завершения каденции. В пятницу президент США торжественно отметил предоставление почетного имени части Южного бульвара в Палм-Бич.

Об этом сообщает Reuters.

Дорога домой

Законодатели штата Флорида одобрили новое название для дороги, соединяющей международный аэропорт Палм-Бич с частным клубом и резиденцией Трампа - Мар-а-Лаго. Именно по этому пути президентский кортеж чаще всего курсирует во время визитов главы государства домой.

"Я буду помнить этот удивительный жест до конца своей жизни", - заявил Трамп на церемонии, назвав событие "огромной честью".

Местные власти уточняют: переименование является церемониальным, поэтому официальные почтовые адреса и карты экстренных служб менять не придется.

Корабли, визы и скандалы

Обычно в США называют здания и монументы в честь президентов уже после завершения службы. Однако Трамп, вернувшийся в Белый дом год назад, ломает эту традицию. За это время его имя уже привязали к:

  • нового класса военных кораблей ВМС США;

  • визовой инициативы для состоятельных иностранцев;

  • государственного вебсайта с рецептурными лекарствами;

  • федеральных сберегательных счетов для детей

Больше всего споров вызвало переименование главной культурной площадки Вашингтона в «Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Ф. Кеннеди». Поэтому несколько артистов даже отказались там выступать в знак протеста.

История с чужой медалью

Еще один курьезный инцидент произошел накануне в Белом доме. Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. В Белом доме заявили, что президент намерен оставить себе медаль . Это вызвало удивление в норвежском Нобелевском комитете, где напомнили: премию невозможно передать, разделить или аннулировать — она принадлежит только лауреату.

Историки называют такие действия попыткой Трампа «зацементировать» свое наследие, хотя и сомневаются, что эти переименования продержатся долго после смены власти.

328
