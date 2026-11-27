ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 ноября 2026 года:

Трамп подставил генсека НАТО после встречи во Флориде: изменил совместное заявление и вписал туда Украину Читать далее –>

Германия хочет наказать страны ЕС за отказ помогать Украине: что предложил Мерц Читать далее –>

«Они приходят в мой офис»: Зеленский объяснил, почему не может остановить давление на НАБУ и САП Читать далее –>

Почему Путин не останавливает боевые действия: Портников назвал условие, без которого Кремль не хочет перемирия Читать далее –>