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Трамп подставил генсека НАТО, Зеленский прокомментировал давление на НАБУ и САП: главные новости ночи 27 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 ноября 2026 года:
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