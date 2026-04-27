Трамп подтвердил визит Чарльза III в США, несмотря на стрельбу в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что визит британского монарха Чарльз III в Вашингтон произойдет, несмотря на инцидент со стрельбой во время ужина корреспондентов Белого дома.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Журналисты поинтересовались у президента, повлияла ли стрельба на планы встречи. В ответ Трамп отметил, что ситуация имеет много нюансов, однако подтвердил — подготовка к визиту продолжается.

Он также высоко оценил личные качества британского короля и подчеркнул, что ожидает встречи.

По словам Трампа, Чарльз III является "фантастическим человеком", "прекрасным представителем своей страны" и демонстрирует мужество, в частности на фоне проблем со здоровьем, о которых ранее сообщалось публично.

Американский лидер добавил, что считает короля давним другом и уверен, что их встреча в Вашингтоне состоится в теплой атмосфере.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.