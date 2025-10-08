Трамп повышает ставки: получит ли Украина ракеты «Томагавк» и чем уже угрожает Путин

Реклама

Это заявление американского президента прозвучало во вторник, 7 октября, в день рождения Путина (на самом деле Трамп сказал об этом в понедельник вечером, 6 октября, но по Киеву это уже был следующий день). Конечно, нужно больше обращать внимание не на заявления, а на конкретные действия. Тем более, что ранее Трамп уже давал Путину то две недели, то 100 дней, после чего США должны были ввести новые санкции против России. Но так ничего и не вышло.

Зато мы видели постоянные телефонные разговоры Трампа с Путиным, их комплементарный саммит на Аляске в середине августа, атаку русских дронов по Польше, и появление после этого «неизвестных», как говорят в разных европейских столицах, разведывательных дронов в натовском небе, кружащих над ними.

Вместе с этим, заявление Трампа о возможности предоставления Украине «Томагавков» — передовой американской дальнобойной ракеты — это действительно повышение ставок. Во вторник, 7 октября, во время встречи с премьером Канады Марком Карни, президент Трамп в очередной раз заявил, что разочарован Путиным, считая, что его личные с ним хорошие отношения помогут быстро остановить войну России против Украины, что оказалось гораздо сложнее, чем урегулирование на Ближнем Востоке.

Реклама

Помогут ли «Томагавки» приблизить урегулирование? Действительно ли Трамп рассматривает возможность их предоставления Украине? Как уже реагирует Москва? Читайте в материале ТСН.ua.

Впервые официальные заявления о «Томагавках» для Украины с американской стороны прозвучали в конце сентября после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Тогда вице-президент США Джей Ди Венс в интервью Fox News подтвердил, что администрация Трампа действительно обсуждает запрос Киева о возможности предоставления ракет «Томагавк».

Уже через неделю, отвечая на вопросы журналистов В Белом доме, Дональд Трамп неожиданно заявил, что «в определенной степени принял это решение».

«Я думаю, что хочу узнать, что они (Силы обороны Украины — Ред.) с ними будут делать. Да. Вы знаете, куда их (ракеты — Ред.) будут посылать? Думаю, я должен задать этот вопрос», — заявил президент США, добавив, что не стремится к эскалации.

Реклама

Предыдущая администрация Джо Байдена тоже не хотела эскалации, постоянно учитывая реакцию Москвы относительно предоставления Украине даже таких оборонительных систем, как Patriot. Дональд Трамп в этом плане пошел дальше, посылая сигнал Кремлю о готовности повысить ставки, предоставив Киеву «Томагавки», если Путин не согласится приостановить войну без предварительных условий.

Американская передовая ракета «Томагавк» — что это за оружие? В июне этого года США применили более 20 ракет «Томагавк» для ударов по ключевым военным и ядерным объектам Ирана. Сегодня, кроме США, в своем арсенале их также имеет Британия. В скором времени эти ракеты появятся на вооружении Австралии, Канады, Нидерландов и Японии. По сообщению CNN, чтобы противодействовать растущим угрозам Китая, японский эсминец JS Chokai уже отбыл в США для оснащения «Томагавками».

Ракеты Tomahawk могут поражать цели на расстоянии до 2500 км. Их можно назвать передовым американским ударным оружием, обладающим высокой маневренностью, поэтому их сбивание системами ПВО противника очень усложняется. «Томагавк» является в основном морской ракетой. Например, во время ударов по объектам в Иране США запускали «Томагавки» со своих подлодок.

Эсминцы или подлодки Украина вряд ли получит. А вот за наземные пусковые установки, которыми интересуется и Германия, Украина может побороться. Да, и сами США имеют их не так много. Тем не менее, есть разные модификации. Так, например, как пишет Defence Express, недавно корпус морской пехоты США решил отказаться от пусковых LRF (Long Range Fires) под Tomahawk из-за их малой проходимости по слабым почвам. Украина вряд ли получит оригинальные LRF.

Реклама

А вот вся система запуска Tomahawk, которая может быть установлена на любом другом колесном шасси, очень нужна Украине. К тому же на прошлой неделе Reuters и The Wall Street Journal сообщали, что США будут предоставлять Украине разведданные для дальнобойных ударов по энергетическим объектам России. Однако, если брать «Томагавк», он может поражать цели в любой точке «европейской» части России, если Трамп даст разрешение не только на их поставку Киеву (скорее всего, это будет продажа через PURL — натовский механизм закупок вооружений для Украины), но и для нанесения ударов.

Выступая на ежегодном пропагандистском клубе «Валдай», Путин заявил, что появление в Украине американских дальнобойных систем, в частности «Томагавков», приведет к разрушению отношений между Москвой и Вашингтоном. Позже спикер Путина Дмитрий Песков добавил, что это может привести к серьезному витку эскалации, потому что «речь может идти о ракетах в ядерном исполнении». А уже в среду, 8 октября, в Кремле перешли к открытым угрозам.

«Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым привлечением американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо отдают себе отчет в тех, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», — заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Как пишет британское издание The Telegraph, если Украина и получит ограниченное количество ракет «Томагавк», которые могут запускаться с наземных установок, не факт, что США разрешат их боевое применение. Но это не значит, что это не повлияет на Кремль. Однако это ошибочный вывод о Путине, который всегда повышает уровень эскалации. И появление русских дронов и других «неизвестных» разведывательных БПЛА в натовском небе это очень хорошо доказывает. В то же время эксперты предупреждают, что эти довольно неожиданные заявления Трампа об «определенной степени принятия решения» о возможности передачи Украине ракет «Томагавк» не нужно воспринимать буквально, потому что в самих США их не так много.

Реклама

Как пишет Reuters, ракеты «Томагавк» производятся с середины 1980-х. В последние годы производство колебалось от 55 до 90 штук в год. Согласно бюджетным данным Пентагона, США планируют закупить 57 ракет в 2026 году. То есть, как видим, их действительно не так много. Но это не значит, что в случае экспортного заказа этих ракет США не смогут выработать чуть больше. К тому же дальнобойные возможности США не ограничиваются только ракетами «Томагавк».

Специалисты напоминают о крылатых ракетах JASSM для F-16 дальностью полета от 370 до 900 км. Запасов этих ракет на складах Пентагона больше, чем «Томагавки». К тому же почему-то все забыли о немецких ракетах Taurus, которые могут серьезно повредить Керченский мост. Именно этот шаг действительно мог бы стать мощным ударом по Путину, и США могут поработать с Германией, чтобы убедить канцлера Фридриха Мерца все же принять это решение.