Трамп предлагает остановить войну на линии фронта: Буданов объяснил плюсы и минусы

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов / © ТСН.ua

Реклама

Предложение президента США Дональда Трампа, которое поддерживают многие европейские лидеры, остановить войну в Украине на нынешней линии фронта нельзя однозначно назвать хорошим или плохим.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

По его словам, результат такого перемирия для Украины зависит от критериев его оценки, которые лежат «в сфере философии».

Реклама

«Для меня потеря одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой результат. Но если вы также примете другие точки зрения, то, безусловно, лишение нас тысяч и тысяч смертей — это хорошо», — пояснил руководитель военной разведки.

Как сообщалось ранее, по итогам встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия «должны остановиться там, где сейчас есть», говоря о линии фронта.

Тем временем Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях

Напомним, этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.

Реклама

После этого Белый дом ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил их разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.