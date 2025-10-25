- Дата публикации
Трамп предлагает остановить войну на линии фронта: Буданов объяснил плюсы и минусы
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что результат такого перемирия для Украины зависит от философских критериев его оценки.
Предложение президента США Дональда Трампа, которое поддерживают многие европейские лидеры, остановить войну в Украине на нынешней линии фронта нельзя однозначно назвать хорошим или плохим.
Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.
По его словам, результат такого перемирия для Украины зависит от критериев его оценки, которые лежат «в сфере философии».
«Для меня потеря одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой результат. Но если вы также примете другие точки зрения, то, безусловно, лишение нас тысяч и тысяч смертей — это хорошо», — пояснил руководитель военной разведки.
Как сообщалось ранее, по итогам встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия «должны остановиться там, где сейчас есть», говоря о линии фронта.
Тем временем Москва требует полного контроля над всем Донбассом, что фактически означает отказ от подхода президента США Дональда Трампа — прекратить боевые действия и «заморозить» линию фронта на нынешних позициях
Напомним, этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным, которая должна была состояться в Будапеште, откладывается на неопределенный срок. «Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время», — пояснил американский лидер.
После этого Белый дом ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил их разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.