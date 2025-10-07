ТСН в социальных сетях

Трамп принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 7 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 октября 2025 года:

Украина создала систему для предотвращения блекаута во время российских атак — WSJ Читать далее –>

Сенат США снова не смог остановить шатдаун Читать далее –>

Утром в Сумах раздались взрывы: в некоторых районах исчез свет Читать дальше –>

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

Трамп заявил, что уже принял решение по поставкам ракет Tomahawk Украине Читать далее –>

