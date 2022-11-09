Трамп призывает к протестам в США и взрывы в Днепре: главные новости ночи 9 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 9 ноября:
- Умер вокалист и основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Читать дальше –>
- Ночью в Днепре сообщали о взрывах. Читать дальше –>
- Генассамблея ООН соберется для рассмотрения резолюции о выплате репараций Украине. Читать дальше –>
- США и страны-партнеры помогут Украине справиться с блекаутами. Читать дальше –>
- Трамп призвал своих поклонников к протестам. Читать дальше –>
Читайте также:
- Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл с визитом в Иран
- Спикер Пентагона: США пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона
- Боевики ПВК "Вагнера" врут о своих достижениях на Донбассе, чтобы усилить влияние на Кремль — ISW