Трамп прокомментировал информацию о возможной атаке Ирана на Калифорнию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцормацию о возможной атаке иранских беспилотников на Калифорнию. По его словам, "это расследуется".

Об этом сообщает Clash Report.

Журналист спросил американского лидера о возможных намерениях Ирана запустить дроны с судна у американского побережья. Трамп ответил, что данные проверяются.

«Мы расследуем это. Сейчас многое происходит», - отметил он.

Напомним, по данным ABC News, ФБР предупредило правоохранительные органы США о возможной подготовке Ираном атаки "Шахедами" по Калифорнии. Информация содержалась в служебном бюллетене, разосланном американским силовикам. По предварительным данным, дроны могли бы запустить с неизвестного судна у побережья США. В то же время, конкретные цели, сроки и подтверждение реальной подготовки атаки пока отсутствуют.