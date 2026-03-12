ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
378
Время на прочтение
1 мин

Трамп прокомментировал информацию о возможной атаке Ирана на Калифорнию

Трамп заявил, что США изучают информацию о якобы подготовке Ирана к удару по Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Трамп

Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцормацию о возможной атаке иранских беспилотников на Калифорнию. По его словам, "это расследуется".

Об этом сообщает Clash Report.

Журналист спросил американского лидера о возможных намерениях Ирана запустить дроны с судна у американского побережья. Трамп ответил, что данные проверяются.

«Мы расследуем это. Сейчас многое происходит», - отметил он.

Напомним, по данным ABC News, ФБР предупредило правоохранительные органы США о возможной подготовке Ираном атаки "Шахедами" по Калифорнии. Информация содержалась в служебном бюллетене, разосланном американским силовикам. По предварительным данным, дроны могли бы запустить с неизвестного судна у побережья США. В то же время, конкретные цели, сроки и подтверждение реальной подготовки атаки пока отсутствуют.

Дата публикации
Количество просмотров
378
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie