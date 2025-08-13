Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским и лидерами ЕС

Зеленский, Трамп / © ТСН.ua



Президент США Дональд Трамп 13 августа проводит телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Трамп сейчас проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и несколькими европейскими лидерами перед саммитом с Путиным в пятницу», — написал корреспондент.

Ожидаем детали.

Ранее издание сообщало, что Зеленский пытается предотвратить катастрофу во время встречи Трампа с Путиным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 августа отправился в Берлин для участия в видеоконференции с главой США Дональдом Трампом вместе с канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС).

По данным Bild, участники стремятся подготовиться ко встрече Путина и Трампа в пятницу, 15 августа, на Аляске. Канцлер Мерц намерен координировать действия с главами нескольких государств и правительств по поводу возможных мирных переговоров. Разговор, по сути, должен послать четкий сигнал — Европа едина и поддерживает Зеленского.

Как известно, необходимо сконцентрироваться на возможных последствиях встречи президента США Дональда Трампа и кремлевского тирана Владимира Путина. Есть подозрения, добавляет СМИ, что канцлер хочет помешать Трампу заключить сомнительное соглашение, которое в конечном итоге нанесет ущерб Украине и Европе.