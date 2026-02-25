- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 304
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп провел телефонный разговор с Зеленским
Журналист Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.
Также этот телефонный разговор подтвердил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Пока официальные представители обеих сторон не разглашают подробностей беседы и тем, которые обсуждают лидеры государств.
Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с рекордно длинной речью в Конгресс. В ней он лишь вскользь упомянул о войне в Украине, которой неоднократно обещал положить конец, зато сделал множество заявлений об успехах Соединенных Штатов.