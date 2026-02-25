Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Трамп и Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ходом переговоров.

Сообщение в сети Х. / © Скриншот

Также этот телефонный разговор подтвердил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. Пока официальные представители обеих сторон не разглашают подробностей беседы и тем, которые обсуждают лидеры государств.

Реклама

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с рекордно длинной речью в Конгресс. В ней он лишь вскользь упомянул о войне в Украине, которой неоднократно обещал положить конец, зато сделал множество заявлений об успехах Соединенных Штатов.