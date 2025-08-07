Трамп пытается скрыть провал: Портников оценил результаты переговоров с Россией

Виталий Портников

Президенту США Дональду Трампу не удалось добиться реальных результатов в переговорах с Россией, и он пытается это скрыть. Также у президента США нет реальных рычагов влияния на Путина.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в программе «И Гримнул Гримм».

По его словам, визит Стива Виткоффа в Москву не принес никаких конкретных договоренностей. Россия, как всегда, предоставила США «расплывчатые предложения», которые Трамп, вероятно, надеется превратить в реальные уступки со стороны Кремля.

Портников отметил, что президент США понимает: возможные санкции против России и ее энергетических союзников могут оказаться недостаточными для прекращения войны. В таком случае политическая и экономическая беспомощность Трампа станет очевидной для всего мира. Это, по мнению журналиста, лишь подтвердит, что у Соединенных Штатов нет реальных рычагов влияния, чтобы заставить Россию завершить войну в Украине.

«Я вам все время говорю, что у Трампа нет волшебной палочки, которая заставила бы Путина прекратить войну», — подытожил Портников.

