Трамп рассказал, вернут ли оккупированные территории Украине

У Президента Украины Владимира Зеленского есть разрешение на продолжение войны и ликвидацию всех, но ему нужно одобрение, чтобы осуществить обмен территориями.

Об этом заявил Дональд Трамп, пишет Clash Report.

"Будет определенный обмен территориями", - заявил Дональд Трамп.

Также добавил , что Россия оккупировала «часть основных территорий, которые они попытаются вернуть вспять Украине». Поэтому этот обмен будет на благо Украины.

«Это хорошая вещь, не плохая. Но и плохая – для обеих сторон. Это очень сложно, потому что у вас есть линия (столкновение — ред.), которая очень неровная и будут определенные обмены землей. Мы будем изменять линию фронта. Но Россия взяла очень важные территории. В основном это побережье. У недвижимости это самая ценная собственность. Если есть озеро, река или море — это всегда лучшее. Многие не знают, что у Украины было 1000 миль побережья. Это потеряно, кроме небольшого участка – Одессы. Это маленькая территория, там осталось немного воды», - заявил Трамп.

Напомним, встреча Трампа с Путиным в Аляске запланирована на 15 августа.

По мнению экспертов, переговорный процесс не готов и встреча Трампа с Путиным состоится ради личных интересов обеих сторон.

Президент Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут переговоры с Дональдом Трампом в преддверии его встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Разговор состоится в среду, 13 августа, и к нему присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.