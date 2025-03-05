Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине: в Белом доме назвали условие

Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине. Это произойдет в случае, если будут организованы "мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия".

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц, пишет Reuters.

"Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент уважительно рассмотрит возможность снятия этой паузы", — сказал Уолц в интервью Fox News .

Ранее говорилось о том, что любое урегулирование конфликта, "на которое можно заставить пойти обе стороны", будет чрезвычайно тяжелым. Украина, как суверенное государство, уже понесла большие потери и не готова терять территории.