Трамп резко изменил тон относительно Украины: что произошло за кулисами встречи с Зеленским

Трамп изменил позицию по отношению к Украине / © Владимир Зеленский

Реклама

На полях саммита НАТО в Турции произошло существенное потепление в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча прошла на фоне перехвата Украиной инициативы в войне с РФ. Как благосклонность Трампа к Зеленскому может повлиять на войну?

Об этом пишет The Hill.

Путин в затруднении: выбрал ли Трамп сторону Украины, которая имеет успехи

В ходе переговоров Трамп объявил о намерении США закупать украинские дроны. Кроме того, Вашингтон предоставил «зеленый свет» на совместное производство в Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В будущем это может кардинально изменить защиту украинского неба.

Реклама

Подобные события стали заметным поворотом в непростых отношениях двух лидеров. Ранее Трамп неоднократно критиковал объемы американской помощи Украине, призывал Киев к территориальным уступкам и позволял себе публично унижать президента Украины в Овальном кабинете.

Однако вчера во время общения с журналистами он отметил позитивные изменения во взаимоотношениях, которые стали облегчением после ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

«У нас действительно сложились хорошие отношения. Трудно поверить, не правда ли? От Овального кабинета до сих пор, я думаю, у нас сложились очень хорошие отношения», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос по поводу прямых поставок ракет Patriot, Трамп отметил, что США сами испытывают их нехватку из-за операции в Иране, поэтому оптимальным решением является передача технологий.

Реклама

«Мы предоставим вам лицензию на производство Patriot. Это ведь круто, правда? Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы даем их недостаточно», — сказал Трамп Зеленскому 8 июля.

Сейчас компания Lockheed Martin, производящая перехватчики к Patriot, имеет огромный портфель международных заказов, а приоритетность поставок определяет Пентагон. Киев в течение нескольких лет добивался лицензии на это производство, поэтому теперь, возможно, ждать ракет придется значительно меньше.

Трамп также косвенно поддержал стратегию Украины по перенесению боевых действий на территорию России. Он заявил, что это эскалация, которая может привести к концу войны. Эксперты и дипломаты позитивно оценили результаты саммита. Старший научный сотрудник Hudson Institute Люк Коффи отметил, что ожидания второстепенности украинского вопроса не оправдались.

Положение дел прокомментировала и посол Украины в США Ольга Стефанишина. В заявлении для издания The Hill она призвала превратить позитивные импульсы в реальные решения и акцентировала на растущих способностях украинского ОПК:

Реклама

«Украина доказала, что может разрабатывать и производить даже самые сложные оборонные технологии. Это партнерство — это больше, чем просто помощь Украине в обороне, это об укреплении будущей безопасности всего трансатлантического сообщества».

Заявления Трампа нашли поддержку и посреди американских законодателей. Сенатор-демократ Джин Шахин призвала президента окончательно финализировать соглашение о закупке украинских дронов.

«Путин находится в самой слабой позиции за последние годы, и реальное длительное давление может наконец положить конец этой войне», — высказались американские законодатели.

Трамп заявил, что давление на Путина продолжается:

Реклама

«Мы оказываем большое давление на президента Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит. Не думаю, что он в восторге от событий. На президента Путина оказывается большое давление, чтобы он это сделал».

Что происходило за закрытыми дверями саммита НАТО

Напомним, встреча стран-членов НАТО в Анкаре прошла напряженно: хотя Дональд Трамп публично критиковал союзников, на закрытом заседании он действовал менее воинственно.

По данным источников, президент США похвалил ряд стран за высокие оборонительные расходы, воздержался от угроз Гренландии и подтвердил продолжение продажи оружия. В ответ лидеры Германии и Франции отметили рост европейских оборонных бюджетов, призвав к дальнейшей поддержке Киева и мирного соглашения со стороны РФ.

Итоговая декларация определила Россию долгосрочной угрозой для альянса, а Украину — фактором трансатлантической безопасности, зафиксировав обещание предоставить Киеву по 70 миллиардов евро помощи в этом и в следующем году.

Реклама

Кроме того, союзники договорились укреплять оборонную промышленность, заключить военные контракты на 50 миллиардов долларов, устранить торговые барьеры и наращивать инвестиции в высокоточные удары, ПВО, РЭБ и беспилотные системы.

Новости партнеров