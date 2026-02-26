Трамп рискует потерять Конгресс: как промежуточные выборы в США повлияют на помощь Украине

Реклама

Для Дональда Трампа и его команды промежуточные выборы в Конгресс в ноябре станут настоящим тестом на устойчивость и маркером правильности выбранного курса. Накануне обращение Трампа к Конгрессу о положении дел в стране (State of the Union), которое в этом году пришлось на 24 февраля — четвертую годовщину начала полномасштабного российского вторжения — рейтинг одобрения его политики среди американцев упал до 36-40%. Это один из самых низких показателей среди американских президентов. То есть не доверяют политике Трампа около 60% людей.

Многие американские СМИ и эксперты окрестили обращение Трампа, ставшее самой длинной за всю историю речью среди американских президентов, «театрализованным шоу». Оно длилось 1 час и 47 минут. Сложно сосчитать, сколько раз республиканцы прерывали это обращение аплодисментами, вставая со своих мест. Демократы же сидели молча. У журналистов тоже был напряженный день, ведь нужно было не просто передать сказанное президентом, но и проверить правдивость его слов. А Трамп всегда преувеличивает, особенно по поводу экономического бума в Америке с началом его второго президентского срока, цен на продукты в супермаркетах и топлива на заправках.

Речь Трампа скорее напоминала самовосхваление. В ней было мало конкретики, как и упоминаний о международной политике. Несмотря на то, что обращение пришлось на 24 февраля, об Украине Трамп вспомнил трижды: когда говорил об убийстве украинки Ирины Заруцкой в поезде в Северной Каролине; опродаже Киеву оружия на средства стран НАТО; и в контексте его тяжелой работы, чтобы «положить конец девятой войне, убийствам и резне между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 тыс. солдат». При этом, в этот же день, 24 февраля, посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила о получении демарша от Госдепа по поводу украинских ударов по российскому порту Новороссийск. А в ООН также 24 февраля США воздержались во время голосования за резолюцию «Поддержка крепкого мира в Украине».

С начала второго президентского срока Трампа США точно нельзя назвать союзником и надежным партнером Украины в отражении полномасштабной российской агрессии. Может ли это измениться после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, если республиканцы потеряют большинство в одной из палат? Читайте в материале ТСН.ua.

В 2025 году, когда Трамп только вступил на свой второй президентский срок, за подобную резолюцию с осуждением российской агрессии в ООН США проголосовали против России. В этом году Вашингтон, как видим, воздержался. Как пояснила зампредставителя США при ООН Темми Брюс, резолюция содержит положения, которые могут сорвать мирные переговоры. Хотя СМИ сообщали, что американцы накануне голосования хотели внести в нее правки, исключив пункты о территориальной целостности Украины и необходимости достижения справедливого мира.

«ООН проголосовала за продолжительный мир в Украине, а мы воздержались. Представьте себе. РФ была против этой резолюции. Разве четыре года войны недостаточно? Разве исчезновения детей, обстрелов городов и убийств невинных людей недостаточно? Это не бизнес-соглашение — это война», — дописал в Х уже бывший спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

В среду вечером, 25 февраля, Владимир Зеленский поговорил по телефону с Дональдом Трампом. По словам украинского президента, речь шла о подготовке к двусторонней встрече делегаций Украины и США, а также трехсторонней с участием России в начале марта.

В то же время, по информации Axios, во время этого телефонного разговора Трамп выразил пожелание по окончании войны уже через месяц, подтвердив готовность предоставить Украине гарантии безопасности в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Несколькими днями ранее Bloomberg сообщал, что администрация Трампа настаивает на ее заключении уже к 4 июля, когда США будут отмечать 250-летие независимости. По словам Владимира Зеленского, он может только поддержать, если о таких сроках говорит президент США, однако скорейшее урегулирование не предусматривает территориальные уступки со стороны Украины.

ТСН.ua уже писал, как на нынешней Мюнхенской конференции безопасности некоторые эксперты высказывали предположение, что уже летом Путину придется выбирать: соглашаться на прекращение огня или продолжать войну на истощение. Такие оценки основываются на двух предположениях: глубоких экономических проблемах в российской экономике и увеличении давления Трампа на Украину на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Без громких побед, например внутри США или на международной арене, республиканцы могут потерять Палату представителей, ведь осенью американцы будут переизбирать ее полный состав.

Mодель Ipsos, базирующаяся на пяти различных прогнозах по поводу возможных будущих результатов промежуточных выборов в Конгресс, свидетельствует о вероятной потере республиканцами большинства по крайней мере в Палате представителей. Axios, ссылаясь на закрытые опросы республиканцев, сообщает об их опасениях потерять и Сенат. Аналитики предупреждают, что до выборов еще много времени и распределение приверженности электорату еще может измениться. В то же время они отмечают, что главным фактором, повлиявшим на потерю популярности республиканцев, стало снижение экономической эффективности и удорожание стоимости жизни.

«Стоимость жизни должна стать главным вопросом, который отразится на голосах американцев на промежуточных выборах 2026 года. Трампу трудно было сохранить широкую коалицию, благодаря которой он победил в 2024 году (рейтинг одобрения Трампа среди независимых избирателей упал до 26% — Ред.), в значительной степени потому, что уровень стоимости жизни не улучшился. Без этой поддержки его рейтинги в опросах, как и шансы его партии на выборах в 2026 году, снизились», — говорится в анализе Ipsos.

В президенты Джо Байдена основные пакеты военной помощи Украине утверждал Конгресс. Следует ли Украине рассчитывать на изменение политики США, если команда Трампа потеряет большинство по крайней мере в Палате представителей?

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик не ожидает серьезных изменений американской политики по Украине после промежуточных выборов в ноябре этого года. В этом отношении эксперт имеет несколько соображений.

Первое потенциально результаты выглядят очень неплохо для демократов сейчас, но гарантии их победы за полгода нет.

«Тем более мы не знаем, насколько заметной будет эта победа, если она таки произойдет. Республиканцы, в свою очередь, вряд ли осмелятся менять свою позицию по этому вопросу, если ее не изменит сам Трамп. Оснований ожидать этого от него нет», — отмечает Владимир Дубовик.

Во-вторых, влияние демократов могло бы быть большим, если бы они еще и перехватили большинство в Сенате, но это гораздо менее вероятно.

«Третье, в центре внимания в Конгрессе все равно будет оставаться внутренняя политика, экономика, так что демократы будут фокусировать свое давление на Трампа именно в этих вопросах. Четвертое, внешняя политика остается прерогативой президента, поэтому Конгрессу обычно очень трудно заставить его что-то делать или не делать. Так что какой-то смысл из результатов этих выборов может быть, но вряд ли можно ожидать мощных изменений», — заключает Владимир Дубовик.

Глава Института Американистики Владислав Фарапонов тоже считает, что при сегодняшней расстановке сил не стоит надеяться на кардинальное изменение политики США в отношении Украины после промежуточных выборов в Конгресс. Хотя эксперт отмечает, что тоже видел некоторые мнения, что нужно подождать выборов в Конгресс и потом станет легче.

По его словам, это неправильная стратегия. Скорее следует говорить о том, что эти промежуточные выборы могут заложить путь к определенным тенденциям или повлиять на американскую политику в целом маленькими мазками. То есть нельзя сказать, что это будет волна, которая всех разнесет. Эти промежуточные выборы будут довольно сложными и грязными, с невысокой явкой.

«Многие из конгрессменов не будут баллотироваться. Но сказать, что это для нас кардинально изменит, я не могу. Стратегия администрации Трампа не предполагает активную роль Конгресса, эффективность работы которого снижается уже не первый год подряд. Эти выборы могут запустить внутренние процессы в США при определенных условиях. То есть, если демократы получат и Сенат, и Палату представителей, да, это будет серьезный шаг. Но опять же возьмут с каким преимуществом? Я бы сказал, что может произойти постепенное смещение к восстановлению систем сдерживания и противовесов внутри США в более классическом понимании с точки зрения политической борьбы», — заключает Владислав Фарапонов.