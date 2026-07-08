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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Трамп сделал громкое заявление о будущем Украины и роли Зеленского

Трамп сделал громкое заявление об Украине и Зеленском.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Трамп

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский сможет отстроить страну после войны. В то же время, американский лидер отметил стратегическое значение украинских природных ресурсов.

Об этом пишет Clash Report.

«Я думаю, что он построит великую страну. Я думаю, что он ее построит», — сказал Трамп, говоря о Зеленском.

Также президент США отметил, что у Вашингтона есть собственный интерес в Украине.

«У нас сейчас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть земля в ней», — заявил он.

Кроме того, Трамп отметил богатые природные ресурсы Украины, в частности залежи редкоземельных материалов.

«У нас есть полезные ископаемые. Это одна из самых богатых стран. Это одна из лучших земель в мире для редкоземельных материалов», — подчеркнул президент США.

Ранее Трамп заявил, что в последние недели удалось добиться «значительного прогресса» в вопросе завершения войны в Украине. По его словам, он провел содержательные разговоры с Путиным и Зеленским. Он считает, что оба лидера хотят достичь договоренностей. Трамп также выразил надежду, что мирное соглашение удастся заключить в ближайшее время.

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Дата публикации
Количество просмотров
409
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