Трамп сделал неожиданное заявление о будущем Украины: «Великолепная страна»

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины большое будущее, потому что здесь живут «сильные люди».

Об этом американский лидер сказал во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре в среду, 8 июля.

По его словам, его отношения с президентом Зеленским значительно улучшились.

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«Это прекрасное время для меня и президента Зеленского, и то, что мы можем сделать. Мы развили хорошие отношения — от Овального кабинета и до сих пор… Украина — это отличная страна с сильными людьми», — сказал он.

В ответ Зеленский ответил: «Это не конец».

«Это начало», — отреагировал Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа в Анкаре — что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят двусторонние переговоры на полях саммита НАТО в Анкаре. Глава Украины прибыл в Турцию накануне, 7 июля, где стартовал первый день саммита стран-членов оборонного Альянса.

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Ранее журналисты New York Post писали, что Украина больше не продвигает конкретный мирный план по завершению войны с Россией. Киев делает ставку на усиление давления на Кремль.

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