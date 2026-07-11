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- Украина
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Трамп шокировал Кремль: что означает заявление о закрытии неба над Украиной
По мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, в заявлении Трампа речь идет о возможности использования потенциала Североатлантического альянса для прикрытия украинского неба.
Заявление президента США Дональда Трампа о возможности закрытия неба над Украиной для российских средств воздушного нападения может свидетельствовать о перспективе прямого привлечения сил НАТО к защите украинского воздушного пространства.
Такое мнение в эфире телеканала «Киев24» высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.
По его словам, озвученная Трампом инициатива стала неожиданностью для Кремля.
«Заявление о возможном закрытии неба над Украиной для Российской Федерации стало холодным душем. Они не сразу оправились от этого заявления», — сказал Снегирев.
Аналитик отметил, что реакция Москвы свидетельствует о том, что это заявление воспринимается всерьез. В частности, он напомнил о словах пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что российской стороне нужно время, чтобы понять, что именно имел в виду президент США.
По мнению Снегирева, в заявлении Трампа речь идет о возможности использования потенциала Североатлантического альянса для для прикрытия украинского неба.
«Трамп имел в виду возможности стран НАТО по закрытию воздушного пространства с использованием систем ПВО НАТО и, соответственно, авиационных соединений, которые в настоящее время базируются на территории Чехии, Польши и, соответственно, Румынии. Фактически вся территория Украины будет закрыта от атак со стороны России с использованием аэробаллистических и аэродинамических средств поражения», — подчеркнул он.
По словам военного аналитика, реализация такого сценария означала бы беспрецедентное усиление защиты украинского воздушного пространства и существенно ограничила бы возможности России наносить ракетные и воздушные удары по территории Украины.
Напомним, что во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Выпуск этих ракет может начаться уже через два-три месяца, а США готовы всячески содействовать организации такого производства в Украине.
По итогам саммита НАТО приняло решение усилить миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, превратив ее в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей уничтожать беспилотники и другие воздушные цели, представляющие угрозу.