Трамп шокировал Кремль: что означает заявление о закрытии неба над Украиной

НАТО может закрыть воздушное пространство над Украиной

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Заявление президента США Дональда Трампа о возможности закрытия неба над Украиной для российских средств воздушного нападения может свидетельствовать о перспективе прямого привлечения сил НАТО к защите украинского воздушного пространства.

Такое мнение в эфире телеканала «Киев24» высказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, озвученная Трампом инициатива стала неожиданностью для Кремля.

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«Заявление о возможном закрытии неба над Украиной для Российской Федерации стало холодным душем. Они не сразу оправились от этого заявления», — сказал Снегирев.

Аналитик отметил, что реакция Москвы свидетельствует о том, что это заявление воспринимается всерьез. В частности, он напомнил о словах пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что российской стороне нужно время, чтобы понять, что именно имел в виду президент США.

По мнению Снегирева, в заявлении Трампа речь идет о возможности использования потенциала Североатлантического альянса для для прикрытия украинского неба.

«Трамп имел в виду возможности стран НАТО по закрытию воздушного пространства с использованием систем ПВО НАТО и, соответственно, авиационных соединений, которые в настоящее время базируются на территории Чехии, Польши и, соответственно, Румынии. Фактически вся территория Украины будет закрыта от атак со стороны России с использованием аэробаллистических и аэродинамических средств поражения», — подчеркнул он.

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По словам военного аналитика, реализация такого сценария означала бы беспрецедентное усиление защиты украинского воздушного пространства и существенно ограничила бы возможности России наносить ракетные и воздушные удары по территории Украины.

Напомним, что во время саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Выпуск этих ракет может начаться уже через два-три месяца, а США готовы всячески содействовать организации такого производства в Украине.

По итогам саммита НАТО приняло решение усилить миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, превратив ее в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей уничтожать беспилотники и другие воздушные цели, представляющие угрозу.

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