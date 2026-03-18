Трамп шокировал новым заявлением о помощи Украине

Глава США Дональд Трамп сделал громкое заявление о помощи Украине. Он считает, что его государству следует выяснить, как тратились средства, предоставленные в период президентства Джо Байдена.

Об этом он сообщил на брифинге 17 марта, пишет Clash Report.

Трамп не впервые подчеркнул, что США внесли серьезный вклад в поддержку Украины — речь идет о больших пакетах финансовой и военной помощи. Как утверждает американский лидер, информация о том, как именно были использованы эти ресурсы должна быть прозрачной и открытой.

«Байден дал им от 350 до 400 миллиардов долларов в виде оборудования и наличных денег. Кто-то должен узнать эти деньги. Можно сказать, что это не было угрозой, знаете, мы им помогаем. Так что мы помогали им, а они нам не помогали», — высказался Трамп.

По его мнению, такая ситуация якобы очень плоха для НАТО.

Ранее Трамп подверг резкой критике НАТО из-за отсутствия поддержки США в войне против Ирана. Он констатировал, что союзники «не оправдали ожиданий» и упрекнул, что Штаты помогали Альянсу, но не получили ответной взаимности. Трамп также упомянул Украину, мол, «США не обязаны были поддерживать ее». Американский глава предполагает, что нынешняя ситуация показала слабость НАТО как союзнической структуры. В то же время зафиксировано, что Вашингтон может действовать самостоятельно без поддержки Североатлантического альянса.