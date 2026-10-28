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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1814
Время на прочтение
1 мин

Трамп шокировал новым заявлением об Украине, первые результаты выборов в Израиле: главные новости ночи 28 октября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Израиля

Флаг Израиля

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 октября 2026 года:

  • «Отдали $350 млрд и ничего не получили»: Трамп снова раскритиковал помощь Украине Читать далее –>

  • Не сдал паспорт и скрылся: Болсонару бежал в США после поражения на выборах Читать далее –>

  • Украина шагнула к собственному Starlink: на орбите заработал первый украинский спутник связи Читать далее –>

  • Выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о «победе», но экзитполы показывают преимущество оппозиции Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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