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- Украина
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Трамп шокировал новым заявлением об Украине, первые результаты выборов в Израиле: главные новости ночи 28 октября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 октября 2026 года:
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