Трамп "слишком мудр", чтобы кинуть Украину: что рассказал министр МИД Франции

Трамп понимает серьезность ситуации и не поддержит действия, которые могут привести к территориальной аннексии.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, невзирая на свои предварительные заявления.

Об этом утверждает министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью газете Le Parisien.

По словам Барро, Трамп понимает серьезность ситуации и не поддержит действия, которые могут привести к самой большой территориальной аннексии за последние 75 лет. Он также подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно происходить с уважением к суверенитету Украины и интересам европейских государств без принятия решений, игнорирующих эти принципы.

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"Он слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", – добавил Барро.

Напомним, во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Среди ключевых тем разговора – военная помощь Франции и поддержка Украины на пути в НАТО.