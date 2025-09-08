ТСН в социальных сетях

Украина
907
1 мин

Трамп снова будет говорить с Путиным, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 8 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Путин и Дональд Трамп

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 сентября 2025 года:

  • Трамп выразил недовольство событиями в Украине и анонсировал новый разговор с Путиным Читать далее –>

  • Встреча Зеленского и Путина: дипломат объяснила, почему российский диктатор ее избегает Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Трамп анонсировал визиты европейских лидеров в США для обсуждения завершения войны в Украине Читать далее –>

  • Россия атаковала Киевщину ударными беспилотниками: в области работала ПВО Читать далее –>

907
