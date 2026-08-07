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Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 7 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 августа 2026 года:
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