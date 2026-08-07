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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6590
Время на прочтение
1 мин

Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 7 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 августа 2026 года:

  • Украина хочет расширить возможности Starlink: Федоров заявил, что продолжает переговоры с Маском Читать далее –>

  • РФ снова хочет бросить в бой войска КНДР: эксперт назвал регион под наибольшей угрозой Читать далее –>

  • «Байден уже передал очень много»: Трамп снова отказал Украине в ракетах Patriot Читать дальше –>

  • Стало известно, сколько НАТО выделит Украине в 2026 году Читать дальше –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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