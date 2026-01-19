Трамп снова защищает Путина: как претензии США на Гренландию играют на руку Кремлю

Реклама

Еще на прошлой неделе, ссылаясь на оценки европейских правительств, Bloomberg сообщал, что с тех пор, как администрация Трампа начала переговоры с Москвой о путях окончания войны, в чем Путин не заинтересован, в 2025 году в результате российских атак погибло на 30% больше гражданских украинцев, чем в 2024 году. При этом масштабы атак возростали всякий раз, когда Вашингтон пытался продвинуть эти переговоры, в основном за счет уступок со стороны Украины.

В преддверии одной из самых больших российских атак 9 января, когда без отопления в Киеве остались 6 тысяч домов (а это почти половина всего жилищного фонда столицы), посольство США в Украине официально предупредило «о потенциально значительном воздушном нападении». В тот же день примерно за десять минут до полуночи с 8 на 9 января Россия показательно ударила «Орешником» по окраине Львова — в 70 км от границы с ЕС и НАТО. На заседании Совбеза ООН 12 января, которое созвала Украина, представительница США Темми Брюс осудила действия России, «когда президент Трамп пытается сделать все, чтобы прекратить войну».

Но, в отличие от европейских стран, США не заявили о передаче Украине энергетического оборудования или оказании помощи для восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры. Вдобавок, 15 января, накануне очередного раунда украинско-американских переговоров, когда Киев в лютые морозы был под угрозой гуманитарной катастрофы, Трамп заявил, что это Зеленский, а не Путин тормозит заключение мирного соглашения. А в понедельник, 19 января, стало известно, что Путин и Лукашенко получили приглашение войти в состав Совета мира по урегулированию в Газе.

Реклама

Украинско-американские переговоры продолжатся в эти дни в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Но, как пишет Financial Times, лидеры ЕС в Швейцарии готовятся говорить с Трампом не об Украине, а скорее о Гренландии и новом раунде торговой войны против Европы, которую в эти дни начали США.

Чего Украине ждать от дальнейших переговоров с американцами? Почему Трамп снова обвиняет Зеленского, а на Путина отказывается оказывать давление? И как обострение вокруг Гренландии играет на руку Кремлю? Читайте в материале ТСН.ua.

Торговая война против Европы: Трамп хочет во что бы то ни стало получить Гренландию

В воскресенье, 18 января, в эфире NBC News министра финансов США Скотта Бессента спросили, чем аннексия Гренландии Соединенными Штатами будет отличаться от аннексии украинского Крыма Россией. Чиновник ответил, что Трамп наоборот пытается избежать предстоящего конфликта за Гренландию с Россией и Китаем, поэтому если остров будет частью США, за него не придется воевать.

«Президент Трамп здесь проявляет стратегическую позицию. Какие доказательства были, что россияне собирались уходить в Крым? Ну, было много доказательств того, что россияне собирались идти в Украину, но Байден сказал: „Ну, возьмите немного“. Мы знаем, что США могут защитить Гренландию, если она будет частью США», — заявил Скотт Бессент.

Реклама

Днем ранее, в субботу, 17 января, Трамп объявил о введении от 1 февраля 10% пошлин по экспорту из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Большинство из этих стран отправили своих военных на обучение «Арктическая устойчивость», которые Дания проводила в Гренландии в ответ на откровенные территориальные посягательства администрации Трампа на остров. С 1 июня, если, по словам Трампа, не будет достигнуто соглашение по «полной и абсолютной покупке Гренландии», пошлины вырастут до 25%. При этом в письме норвежскому премьеру Йонасу Гару Стере, оказавшемуся в распоряжении нескольких западных СМИ, Трамп связал свое намерение взять под контроль Гренландию с отказом номинировать его на Нобелевскую премию мира.

«Можно торговать с людьми, но нельзя торговать людьми, — заявила министерша иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время встречи с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. — Все, особенно друзья, должны уважать основные международные принципы относительно территориальной целостности и суверенитета. Мы должны объединить усилия. Наш враг — Россия».

В России же считают, что Трамп войдет в историю, если США подчинят Гренландию под контроль США. Такие заявления из Кремля не должны удивлять. Еще на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал о беспрецедентных цепных реакциях в случае аннексии Соединенными Штатами Гренландии, намекая, что например Китай и другие страны пойдут по тому же пути. Но уже сейчас страны «оси зла» достигают своих целей. Территориальные посягательства Трампа на Гренландию подрывают НАТО изнутри и отвлекают внимание от неотложных вопросов безопасности в Европе — войны России против Украины.

Новый центр силы: европейцы его пока не видят

Politico отмечает, что для многих европейских правительств угроза Трампа ввести защитные экспортные пошлины, пока не будет достигнуто соглашение по покупке США Гренландии, стало последней каплей. Развод, по их мнению, неизбежен, поэтому пора признать правду о том, что Америка Трампа больше не является надежным торговым партнером, а тем более надежным союзником в сфере безопасности. Поэтому издание обращает внимание на то, что основой нового европейского альянса может стать «коалиция желающих», официально созданная в марте 2025 года в поддержку Украины.

Реклама

«Новая договоренность не исключит сотрудничество с Америкой, но и не будет воспринимать ее как должное. Если учесть военную мощь Украины, прибавив к ней, среди прочих, военную мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих будет огромна и будет включать как ядерные, так и неядерные государства», — говорится в статье Politico.

На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, выступая на конференции безопасности в Швеции, предложил создать 100-тысячную армию государств-членов ЕС, напоминая, что США предупреждают Европу быть готовой к конвенционной обороне региона собственными силами. По его словам, если США уйдут с европейского континента, страны Европы должны быть готовы заменить своими солдатами 100-тысячные американские регулярные военные силы, которые сейчас являются основой военной силы в Европе.

Не все европейские страны поддерживают идею о создании армии государств ЕС. Хотя этот вопрос будет еще обсуждаться в ближайшие дни на экстренном саммите стран-членов блока уже очевидно после Всемирного экономического форума в Давосе. Пока Трамп заявляет, что Европе следует сосредоточиться на войне России против Украины, а не на Гренландии, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, украино-американские переговоры продолжатся и в Давосе. Киев и Вашингтон там будут представлены на самом высоком уровне. Однако состоится ли в Швейцарии встреча Трампа и Зеленского пока неизвестно.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер считает, что до мира в Украине остался последний ярд, как в футболе. До конца января спецпредставитель Трампа и его зять Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны снова посетить Москву, чтобы передать Путину последние наработки по мирному плану завершения войны. Хотя было бы хорошо, если бы Виткофф и Кушнер сначала приехали в Украину и собственными глазами увидели, как непрерывные российские удары по критической инфраструктуре поставили многие украинские города на грань гуманитарной катастрофы.

Реклама

«Было уже несколько раундов переговоров (с американцами в США — Ред.). Работают над документами, необходимыми для окончания войны. Если бы россияне действительно хотели окончания войны, они сосредоточились бы на дипломатии, а не на ракетных атаках, блекаутах и попытках нанести вред нашим АЭС. У нас есть данные по объектам, по которым Россия производила разведку для ударов. Все ясно говорит о том, что дипломатия для России точно не приоритет», — заявил Зеленский во время вечернего обращения в воскресенье, 18 января.

Еще несколько дней назад ГУР Минобороны предупреждало, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу украинских АЭС, чтобы заставить Киев подписать неприемлемые капитуляционные требования по приостановке войны. Однако в Вашингтоне делают вид, что этого не замечают. В преддверии участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию, поэтому сейчас США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности. Впрочем, уже несколько недель администрация Трампа не дает ответа на вопрос, ратифицирует ли эти гарантии безопасности Конгресс, и будут ли они долгосрочными.